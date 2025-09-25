¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¤ÐÊó¤ï¤ì¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¢¥Û¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡¡¦¥Ù¥¹¥È1
¼¡¡¹¤È¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Å³Ý¤±¤ëµ©Âå¤Îµ¯¶È²È¡¢º´Æ£¹ÒÍÛ»á¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡©¡×¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¹Í»¡¤·¤¿Ä¶¡¦´üÂÔºî¡Ø¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡Ù¤ò¾å°´¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¸¤Êý¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡×¤È¡Ö¤æ¤ë¤µ¡×¡£ÎáÏÂ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¡ÊÂçÃ«æÆÊ¿¡¢°æ¾å¾°Ìï¡¢Æ£°æÁïÂÀ¡Ä¡Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤«¡£¡Ø¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆü¾ï¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¡×¤ò¸À¸ì²½¤·¡¢Ã¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¥×¥í¥»¥¹¤È¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¼ï²¬ ·ò¡Ë
µìÍè¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤
¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¤ÐÊó¤ï¤ì¤ë¡×¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡¸½Âå¼Ò²ñ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆó¶Ë²½¤·¤¿À¸¤Êý¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤âÅ¬¹ç¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´Ä¶ÊÑ²½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Áý¤·¡¢ÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¿·¤·¤¤À¸¤Êý¤Î»Ø¿Ë¡¢¤¤¤ï¤ÐÍå¿ËÈ×¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö°Õ¼±¹â¤¤·Ï¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÅØÎÏ¤È¶¥Áè¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤··ã¤·¤¤¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¶¥Áè¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¾¡¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ã¦Íî¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö°Õ¼±Äã¤¤·Ï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢´èÄ¥¤é¤º¤Ë²á¤´¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤ÏÌþ¤·¤òÍ¿¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼Ò²ñ¤Î³èÆ°ÎÌ¤ò¸º¾¯¤µ¤»¡¢¸ÉÎ©¤ò¾·¤¯Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤âº£¤Î»þÂå¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ë¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¤â¤¿¤é¤¹²ÝÂê
¡¡¸½Âå¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤äÃÏÀ¯³ØÅª¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Í½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤»öÂÖ¤¬ÉÑÈ¯¤¹¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£
¡¡À®²Ì¤¬¤¹¤°¤ËÄÄÉå²½¤¹¤ë´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ®²Ì¼çµÁÅª¤Ê¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¡×¤â¡ÖÄäÂÚ¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¤æ¤ë¤µ¡×¤â»ýÂ³À¤ò·ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÑ²½¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î´ð½à¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë»ÑÀª¤Ç¤¹¡£
¡¡³°Éô´Ä¶¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤òÊý¸þ¤Å¤±¤ëÆâÅª¤ÊÍå¿ËÈ×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤¦Âè»°¤ÎÁªÂò»è
¡¡¿·¤·¤¤Íå¿ËÈ×¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤òÃ¸¡¹¤ÈÀÑ¤ß¾å¤²¤Ä¤Ä¡¢Â¾¼Ô¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤Ê¤¤½ÀÆð¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿À¸¤Êý¤Ç¤¹¡£
¡¡À®²Ì¤òµÞ¤¬¤º¡¢¤·¤«¤·ÄäÂÚ¤â¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁ°¿Ê¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢·ã¤·¤¤¶¥Áè¼Ò²ñ¤Ç¤âÂÕÂÆ¤Ê¼Ò²ñ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÂè»°¤ÎÆ»¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö°Õ¼±¹â¤¤·Ï¡×¤È¡Ö°Õ¼±Äã¤¤·Ï¡×¤Î»þÂå¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢³°Éô´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¿·¤·¤¤Íå¿ËÈ×¤Ç¤¹¡£
¡¡½ÀÆð¤µ¤È·ÑÂ³À¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¡Ö¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡×¤³¤½¡¢¼¡¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤ÎºÇÅ¬¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤â¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤ÎÍå¿ËÈ×¤ò»ý¤Á¡¢¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËÀ¸¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1986Ç¯¡¢Ê¡Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³Øºß³ØÃæ¤Î2007Ç¯¤ËIT´ë¶È¤òÀßÎ©¤·¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿²òÀÏ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑ¤Î»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢À¤³¦8¥õ¹ñ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£2015Ç¯¤Ë20Âå¤ÇÅì¾Ú¥Þ¥¶¡¼¥º¤Ë¾å¾ì¡£¤½¤Î¸å¡¢2017Ç¯¤Ë±§Ãè³«È¯¤òÌÜÅª¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿¤òÁÏ¶È¡£¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤ËSNS¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢²¾ÁÛ¸½¼Â¤È±§Ãè³«È¯¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤Ê¤ë¡£º£¤Ï¡¢±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È³«È¯¤Ë·È¤ï¤ê¡¢JAXA¤ä¹ñÏ¢¤È¶¨Æ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ·ÐºÑ»ï¡ÖForbes¡×¤Î30ºÐÌ¤Ëþ¤Î¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë30¿Í¡ÊForbes 30 Under 30 Asia¡Ë¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£ºÇ¿·´©¡Ø¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ï8.5ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¤·¤¯YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´Æ£¹ÒÍÛ¤Î±§Ãè²ñµÄ¡×https://youtube.com/@ka2aki86 ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£