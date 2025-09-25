お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功（62）が、20日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。かつて人気を博したミュージシャンと再会した。

この日は先週に引き続き、女優・小野花梨（27）のやりたい事をプロデュースする企画。そこで大阪の音楽専門学校「OSM 大阪スクールオブミュージック専門学校」を訪問した。

実際に授業をしているというので見学に訪れると、そこには講師で元「プリンセスプリンセス」のベーシスト・渡辺敦子さんがいた。

突然の訪問に、渡辺さんは「えっ！」と驚きの表情。「久しぶりで、ビックリ」と目を丸くし、「なんで浜田さん？」と固まってしまった。

浜田は番組の企画だと説明しつつ「ここで授業しているというから。渡辺さんも、ここにおるというから」と訪れたことを説明すると、渡辺さんも「それで来ていただいたんですか？ありがとうございます。ビックリ」と驚きながらも感謝した。

再会したのは「もう、何十年ぶりですよ」と2人で声をそろえたほど、遠い昔の話だという。

さらに「OSM」から、「結構、巣立っているんですよ」と渡辺さんが紹介。22年に紅白歌合戦にも出場した「Saucy Dog」の石原慎也、秋澤和貴や、武道館ライブも成功させた大阪発のロックバンド「Novelbright」のねぎも卒業生と説明された。

ところが浜田は「さっぱり分からん」と苦笑い。渡辺さんから「ご存じないですか？紅白も出ているの」と説明され、小野からは「知らない浜田さんが悪いくらい」と、たしなめられていた。