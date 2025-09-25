【ブリュッセル＝上杉洋司】米国のトランプ大統領は、ロシアの侵略を受けるウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領との２３日の会談後、「ウクライナに領土を取り戻させよう」などと語り、従来よりもウクライナ寄りの姿勢を鮮明にした。

ただ、トランプ氏の和平を巡る言動はこれまでも変遷しており、ウクライナは早期に対露圧力の強化を実現させたい考えだ。

トランプ氏はこれまで、ロシアとウクライナ間の「土地の交換」に言及するなど、ウクライナに対して領土割譲を求める立場を取ってきたが、今回の会談後、ウクライナは全領土を奪還できるとの考えを示した。

ゼレンスキー氏は米ＦＯＸニュースのインタビューで、「トランプ氏と良い協議ができた。トランプ氏は我々が領土交換に応じられないことを、今は理解していると思う」とトランプ氏の姿勢転換を歓迎した。

ウクライナが望むのは、ロシアに対する米国の圧力強化だ。ゼレンスキー氏は２３日の国連安全保障理事会の会合で、「米国の行動が、平和に向けてロシアを追い込むと期待している」と述べた。欧州もこの機をとらえ、ウクライナの「安全の保証」への米国の関与を確実にしたい考えだ。

トランプ氏は２３日、ロシア機が北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国の領空を侵犯した場合には撃墜すべきだとの考えも示した。

ただ、露軍機への攻撃はロシアとの本格的な武力衝突につながる可能性があり、実行は容易ではない。１９日の露軍機によるエストニアへの領空侵犯では、ＮＡＴＯ加盟国の戦闘機が緊急発進（スクランブル）したが、攻撃は行われなかった。

ＮＡＴＯは２３日、エストニアの要請を受け、加盟国の領土や安全が脅威にさらされた場合に対応を協議すると規定した北大西洋条約第４条に基づき、最高意思決定機関「北大西洋理事会」（ＮＡＣ）を開いた。共同声明では、領空侵犯を「緊張の激化を招く無責任な行動だ」と非難し、「（加盟国）防衛のため、あらゆる軍事的・非軍事的手段」を取ると強調した。

一方、タス通信によると、ロシアのドミトリー・ペスコフ大統領報道官は２４日、トランプ氏が、ウクライナが全領土を奪還できるとの考えを示したことに対し、「ウクライナが何かを取り戻せるとの考えは誤りだ」と反発した。