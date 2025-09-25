◇MLB マリナーズ4-3ロッキーズ（日本時間24日、T-モバイル・パーク）

マリナーズがイチロー氏の思いを胸に戦いポストシーズン進出を決めました。

日本時間8月10日、アジア人初のアメリカ野球殿堂入りを果たしたイチロー氏がマリナーズの本拠地で永久欠番セレモニーを行いました。約13分に及ぶ英語でのスピーチの中には選手らの胸に刻まれる言葉が幾度も出てきました。

その中の一節。「Seize the moment（この瞬間をつかめ）」。2025年シーズン終盤のチームのマーケティング活動にハッシュタグからTシャツまで幅広く浸透し、外野に巨大なバナーも掲げられました。

マリナーズは2位アストロズとの首位攻防戦をスイープし勢いに乗ると、この日も2点を追う8回に打線をつなげ2アウト満塁からジョシュア・ネーラー選手が走者一掃のタイムリー2ベースを放ち勝利を収めました。これでマリナーズはポストシーズン進出を確定。祝福のシャンパンファイトが行われました。

イチロー氏とも親交深くイチロー氏の自宅で共にトレーニングも行ったという愛弟子のフリオ・ロドリゲス選手は「本当に、本当に心に響いてる。少し休憩が必要だったと思います。今日も試合終盤でリードを許していましたが、それでもやり遂げるエネルギーは残っていました」と話しました。

メジャートップの58本塁打を放つカル・ローリー選手は「まだ終わりじゃない。もちろん、この瞬間を楽しんで、祝います。さっきも言ったように、もっと大きな目標がこれから待っています」とコメント。地区優勝を飾れば、イチロー氏が加入しルーキーイヤーでいきなりMVPに輝いた2001年以来の快挙となります。