この絵文字が表すドラマは？主題歌のダンスが大流行した作品といえば...！？

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

この絵文字が表すドラマは？ 意外と難しいこのクイズ。 「🏃‍♀️💔🙈💍💡」が表すドラマは一体なんでしょうか？ ヒントは、作中で夫婦役を演じた2人は、数年後に現実でも結婚しました♡ あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「逃げるは恥だが役に立つ」でした！ 「逃げる、結婚」などを表す絵文字から、海野つなみさんによる漫画が原作で、2016年にTBSテレビ系でテレビドラマ化された「逃げるは恥だが役に立つ」であることがわかります。 職ナシ彼氏ナシの主人公・森山みくりと35年間恋愛経験なしの独身サラリーマン・津崎平匡の「契約結婚」生活を描いた物語。 星野源さんが手がけた主題歌「恋」にあわせた“恋ダンス”は、当時たくさんの人が踊っていましたよね。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部