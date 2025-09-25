トヨタ「新ランドクルーザー」登場！ 2.4リッター「直4」ターボ“ハイブリッド”搭載！ カクカクボディの本格SUV米国2026年モデルとは

新たなカクカクSUV誕生

トヨタの北米法人は2025年9月9日、「ランドクルーザー」（日本名：ランドクルーザー250）の2026年モデルを発売しました。

ランドクルーザーは1951年に登場した通称トヨタ・ジープ（BJ型）をルーツとする本格クロスカントリー車です。70年以上にわたって、堅牢なラダーフレーム構造と高い悪路走破性を武器に、世界中の過酷な環境を走り抜け、信頼を積み重ねてきました。

カクカクボディがイイ！ 新ランドクルーザー！

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「新ランドクルーザー」です！ 画像で見る（60枚）

現在はフラッグシップ系（300系）、ヘビーデューティー系（70系）、ライトデューティー系（250系）の3系統で展開されており、このうち北米市場で販売されているのはライトデューティー系です。

パワーユニットは2.4リッター直列4気筒ガソリンターボエンジンに、モーター機能付きオルタネーター（モータージェネレーター）と48Vリチウムイオンバッテリーを組み合わせたマイルドハイブリッドシステムです。

現地では「i-FORCE MAXハイブリッド」と呼ばれています。最高出力326馬力、最大トルク465lb-ftを発生し、8速ATとフルタイム4WDを組み合わせています。

グレード体系は標準仕様と「1958」の2種類。1958はランドクルーザーが北米市場に正式導入された年に由来します。丸型ヘッドライトと加飾を抑えたレトロなデザインが特徴です。

標準仕様は1958をベースとし、長方形ヘッドライトを採用。バンパー両側をボディ同色化し、ロアプロテクターにはメタル調加飾を施すことで精悍さを強めています。インテリアは質感を高めた仕立てとし、快適装備のさらなる拡充も図られています。

ボディカラーはホワイト、パール、ダークグレー、ブラック、ブロンズ、ブルー、ベージュの7色。ブルーとベージュはホワイトルーフとのツートーン仕様です。

価格は標準仕様が6万3275ドル（約930万円）、1958が5万7200ドル（約840万円）。2025年モデルと比べてそれぞれ1805ドル（約25万円）、500ドル（約8万円）の値上げとなります。