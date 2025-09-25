ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

ストリート感あふれ存在感抜群！【フブ】の半袖TシャツがAmazonで販売中！

FUBUのトレンド感溢れる半袖ゲームシャツが登場。スポーティーでありながらストリートファッションにも最適なアイテム。胸元、背面、肩部分に施された大胆なナンバーワッペン刺繍とブランドロゴ刺繍が特徴で存在感抜群のデザイン。オーバーサイズシルエットで、リラックスした着心地を実現。

サテンの光沢とメッシュの通気性を融合した素材を採用し、暑い季節でも快適に着用できる半袖シャツになっている。

胸元や背面に施されたナンバーワッペン刺繍がアクセントとなり、ストリートファッションに映えるデザインが魅力となっている。

トレンドのオーバーサイズシルエットでリラックス感ある着心地を実現。バギーパンツやキャップとの相性も抜群になっている。

スポーツシーンから日常のコーディネートまで幅広く活躍。男女問わずユニセックスで楽しめるデザインに仕上がっている。