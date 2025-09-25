動きやすさとデザイン性を兼ね備えた【フブ】のストリート系Tシャツ、アメカジにも映える万能アイテムがAmazonで販売中！
ストリート感あふれ存在感抜群！【フブ】の半袖TシャツがAmazonで販売中！
FUBUのトレンド感溢れる半袖ゲームシャツが登場。スポーティーでありながらストリートファッションにも最適なアイテム。胸元、背面、肩部分に施された大胆なナンバーワッペン刺繍とブランドロゴ刺繍が特徴で存在感抜群のデザイン。オーバーサイズシルエットで、リラックスした着心地を実現。
サテンの光沢とメッシュの通気性を融合した素材を採用し、暑い季節でも快適に着用できる半袖シャツになっている。
胸元や背面に施されたナンバーワッペン刺繍がアクセントとなり、ストリートファッションに映えるデザインが魅力となっている。
トレンドのオーバーサイズシルエットでリラックス感ある着心地を実現。バギーパンツやキャップとの相性も抜群になっている。
スポーツシーンから日常のコーディネートまで幅広く活躍。男女問わずユニセックスで楽しめるデザインに仕上がっている。
