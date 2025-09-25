みなさんは、自身の老後をどの程度楽しみにしていますか。世論調査会社のイプソス株式会社（東京都港区）が実施した「高齢化」に関する意識調査によると、「老後を楽しみにしている」日本人は、ベビーブーマー世代が最も高くなったのに対して、Z世代が最も低いことが明らかになりました。



調査は、世界32カ国の2万3745人を対象として、2025年1月〜2月の期間にインターネットで実施されました。



調査の結果、「老後を非常に／ある程度楽しみにしている」と答えた日本人の割合は、ベビーブーマー世代が42%、X世代が28%、ミレニアル世代が26%、Z世代が22%と、若い世代ほど期待していないことがわかりました。



一方、世界平均ではベビーブーマー世代が31%、X世代が38%、ミレニアル世代が41%、Z世代が41%と、若い世代ほど老後への期待が高く、日本とは対照的な結果になりました。



次に、「自国において100人のうち、 65歳以上は何人程度だと思いますか」という質問に対して、日本人の認識では、65歳以上の人口割合は21%であることがわかりました。しかし、実際の人口割合は対象32カ国の中で最も多い30%と、世界でも突出した高齢化社会であるにも関わらず、9ポイントものギャップがあることが明らかになりました。



なお、65歳以上の人口割合を実際よりも少なく認識していたのは、32か国中、日本とスウェーデンの2カ国のみでした。



反対に、「自国において100人のうち、18歳以下は何人程度だと思いますか」という質問に対して、日本人が考える18歳以下の若者の割合は10%という結果となり、実際の18歳以下の人口割合である15%よりも5ポイント低く、若者の人口に対する認識と実態においてもギャップがあることがわかりました。



なお、本記事において、ベビーブーマー世代は1946年〜1964年生まれ、X世代は1965年〜1980年生まれ、ミレニアル世代は1980年代前半〜1990年代半ば生まれ、Z世代は1990年代半ば〜2010年代前半生まれとしています。