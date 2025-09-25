多くの企業では、新入社員に向けて「どのように（Ｈｏｗ）」仕事をするのかが細かく書かれた業務マニュアルが用意されています。しかし、帝国ホテルの教育システムを構築した経験を持つ大野加奈さんは、「『Ｈｏｗ ｔｏ』だけを教えても、素晴らしいサービスを提供できる人は育たない」と語ります。そこで今回は、大野さんの著書『サービスを言語化する』から抜粋し、人材育成のヒントをご紹介します。

外発的動機と内発的動機の違い

人のモチベーションには、外発的動機と内発的動機があります。

外発的動機とは、報酬や評価、処罰の回避など、外部からの刺激によって生まれるものです。一方、内発的動機とは、その活動自体に面白さや意味を見出すことで生まれる、内側からのエネルギーです。

短期的な成果を求める場合は外発的動機も有効ですが、持続的な高いパフォーマンスを発揮するためには内発的動機が不可欠です。

特に「おもてなし」のような心を込めたサービスにおいては、内発的動機なくして真の品質は実現できません。

自律性・有能感・関係性を満たす仕組み

心理学の自己決定理論によると、人間の内発的動機を高めるためには、３つの基本的心理欲求を満たす必要があります。

・自律性：自分で決める感覚、主体的に行動できる感覚

・有能感：能力を発揮し成果を実感できる感覚

・関係性：周囲とのつながりや承認を感じる感覚

帝国ホテルの新入社員研修で、研修運営を新入社員自身に任せていたのも、この理論に基づいています。司会進行、資料配布、会場設営などの役割を分担し、「自分たちの研修」という当事者意識を醸成することで、自律性を満たしていました。

また、毎日の振り返りで改善点を見つけ、翌日の行動に反映することで、自分たちの能力向上を実感できる機会を提供していました。そして、チームメンバーとの協働を通じて、関係性の欲求も満たされていたのです。

このような研修での取り組みは特別な例に見えるかもしれませんが、日常の業務においても、３つの基本的心理欲求を満たす工夫は十分に可能です。

仕事の意味づけと価値観との接続

とはいえ、私たちは日常に追われがちです。目の前の山積みになった仕事に追われ、「モチベーションなんて言っていられない」というのが本音でしょう。実際、新入社員だった私もまさにそうでした。そんな私の仕事への向き合い方が、ある一言で劇的に変わったときのことをお話しさせてください。

フロントで働いていた頃のことです。夜勤の業務に「朝食券のスタンバイ」という、正直に言うと地味で退屈な仕事がありました。

翌日来館予定の数百名のお客様のリストとにらめっこしながら、連泊や複数人で宿泊される方を一人ひとり探し出す。朝食券の必要な枚数を確認して、専用の封筒に丁寧に封入する。そして小さな付箋紙にお客様のお名前を１つずつ手書きして貼り付ける。

「誰でもできる作業だなあ……」

私はそんなふうに思いながら、半ば機械的にその作業を繰り返していました。むしろ、つまらない仕事だとさえ感じていたのです。

そんなある夜のこと。隣で作業をしていた先輩が、何気なくつぶやくように私にこう言いました。

「大野ちゃん、この朝食券もお客様の手元に渡れば、帝国ホテルの１つの商品なんだよね」

その瞬間、私の頭の中で何かがパチンと音を立てました。

「え……？ 商品？」

何気なくつくっているこの朝食券セットも、帝国ホテルの大事な商品。そんなことに全く気づけていなかった自分に愕然としました。

すると不思議なもので、急にやる気が湧いてきたのです。

「仕事の意味づけ」の効果を実感した瞬間

「どうやったら帝国ホテルの商品らしくなるだろう？」

そう考え始めた途端、今まで見えていなかったことが次々と見えてきました。

「開いたときに券が曲がって入っていたら、お客様は嫌な気持ちになるかも。きれいに揃えて入れよう」

「少しずらして入れれば、何枚入っているか一目瞭然。お客様にわざわざ数えていただく必要がなくなるな」

気がつくと、私は考えうる限りの工夫を次々と試していました。

本当に面白いものです。全く同じ仕事をしているのに、私の中で仕事の意味が１８０度変わってしまったのです。

これが「仕事の意味づけ」の効果を実感した瞬間でした。

やるべき仕事や業務目標などは与えられた仕事なので、受け身になりがちです。そうすると、その仕事に精が出ません。しかし、その仕事を通して自分が得られるものや叶えたいことは何か、と考え、自分にとっての意味を見出すことができれば、自ずと主体的になるのです。たとえば、新しいスキル／経験／気づき／視野が得られる、人脈が広がる等、自分が手に入れたいものにつながると思えば、自然と前向きに取り組めるものです。

その頃の私には「帝国ホテルスタッフとしてふさわしい自分になる」が自分の叶えたいことでした。まさに朝食券のスタンバイという仕事も、どうやったら帝国ホテルらしい商品を自分がつくり出すことができるのかという考えに変わり、気持ちを込められるようになったのです。

もしやる気がなさそうにしているメンバーがいれば、今やっている仕事が本人にどのようなプラスの面があるのか、もしくは何につながりそうか、そうした視点を付与することもできることの１つなのです。

目的と目標の明確化による納得感の醸成

私が入社した頃は、とにかく言われたことをスムーズに徹底してやることが求められました。そのスピード感に戸惑いながらも、求められていることをとりあえずこなす、そんな毎日。自分の仕事が何につながっているかもわからず、もやもやしたこともあったのですが、それを口に出すこともなく、ひたすら日々を過ごしていました。

やがて経験を積んで仕事のレベルが上ったときに初めて「あの仕事はここにつながっていたのか」と理解できてこう思いました。「もっと早く教えてよ」と。



皆さんは同じような経験はないでしょうか。

日常の目標や数字、目の前のことに追われる毎日では、それがなんのためにやっていることなのか見えなくなりがちです。そうしたときに、ちょっと先を見せてあげたり、そもそもの目的を伝えたり、仕事の全体を見せてあげることができれば、仕事の捉え方も変わるものです。

特に、今の若い世代は物事の背景や目的や意義への意識が高いため、それがわからないと納得できず、動きづらい傾向があります。仕事は普段当たり前のようにやっていることかもしれませんが、その当たり前の目的を「言語化」することで、共通認識が持てるようになり、仕事への取り組み姿勢が変わるのです。

こうした仕事の意味づけは、現場での具体的な指導においても、その質を大きく左右します。

あるベルキャプテンの事例

あるベルキャプテンは、新人ベルマン時代は張り切りすぎてミスが多かったそうです。当時の職場は、キャプテンや職場の雰囲気によるプレッシャーが強く、頑張りたい気持ちとは裏腹に頭がついていかずに確認を怠ってしまうことがあったと言います。

当時のベルキャプテンは怖い人がほとんどで、「キャプテンのために動いている」という感覚だったと振り返ります。しかし、彼自身の立場が上になったときには、時代の流れもあり、今まで自分が教わってきたやり方が通用しないことに気づき、指導方法を工夫するようにしたそうです。

そうした中で、彼が大事にしたのは「この仕事をなぜするのか」「なんのためにやっているのか」という仕事の目的を伝えることでした。もちろんスピードも大事ですが、「早く行ってきて」と指示すると早くすることが優先となり、焦ってお客様のことを考えられなくなり、ミスにつながることもあります。そのため、常に自分たちの行動の向こう側にお客様がいることを伝え続けていたそうです。

これにより、単に言われた仕事をするだけでなく、お客様への一歩踏み込んだ行動や気づきを促し、結果としてミスを防ぐことにつながったそうです。

※本稿は、『サービスを言語化する』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。