2年目・木村優人が暗黒のプロ初完封！ 達川氏が「勝てる要素が詰まっている投手」とべた褒めしたポイント
¢¡ ¡Ö¤³¤ÎÅêµå¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤éÍèÇ¯¤Ï°ìµ¤¤ËÈôÌö¤¹¤ë¡×
¡¡¥×¥í½é´°Éõ¤òµó¤²¤¿¥í¥Ã¥Æ¡¦ÌÚÂ¼Í¥¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿CS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Î²òÀâ¿Ø¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡7²óÅÓÃæ¤Þ¤ÇÀ¾ÉðÂÇÀþ¤òÁê¼ê¤Ë´°Á´Åêµå¡£°ì»à¤«¤éÂìß·²Æ±û¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤³¤«¤éÊø¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯9²ó¤òÅê¤²È´¤¤¤¿¡£3°ÂÂÇ7Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¤Ç3¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅêµå¤ò¸«¤¿Ã£Àî¸÷ÃË»á¤Ï¡Ö¾¡¤Æ¤ëÍ×ÁÇ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¡×¤ÈÉ½¸½¡£¡Ö±¦¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡¢º¸¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Ë¤¤Ã¤Á¤êÀ©µå¤Ç¤¤ëÅê¼ê¤Ï¾¡¤Æ¤Þ¤¹¡£º£Æü¤³¤Îº¢¡¢±¦¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È·Ï¡¢¥Ä¡¼¥·¡¼¥à·Ï¤Îµå¤¬Åê¤²¤é¤ì¤ëÅê¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¡¢¤³¤ÎÅêµå¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤éÍèÇ¯¤Ï°ìµ¤¤ËÈôÌö¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈË«¤á¾Î¤¨¤¿¡£ÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¤ÏÂÎ³Ê¤ÈÀ©µåÎÏ¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö2Ç¯ÌÜ¤Ç¤³¤ÎÂÎ³Ê¤Ç¤¹¤«¤é¾Íè¤Î¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£º£Æü¤ÎÅêµå¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤¹¤«¤é¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥ß¥¹¤¬Èó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é³Ú¤·¤ß¤ÊÅê¼ê¤Î1¿Í¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾ÍèÀ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
