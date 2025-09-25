決勝点に絡んだ久保。(C)Getty Images

　現地時間９月24日に開催されたラ・リーガの第６節で、久保建英が所属する18位のレアル・ソシエダが、浅野拓磨を擁する19位のマジョルカとホームで対戦した。

　浅野がベンチスタートとなったなか、先発出場で右ウイングに入った久保は19分、ショートコーナーからピンポイントクロスを送り込むも、アランブルがヘディングシュートをミスし、決定機を逃す。

　22分には、バレネチェアにチャンスが訪れるも、大きく外してしまう。41分にも、バレネチェアが決定機を迎えたが、またも枠を捉えられない。
 
　後半に入って49分、久保の見事なパスを受けたバレネチェアが折り返したボールをオジャルサバルが流し込んで、ついに先制点を奪う。

　58分にも久保がドリブルで切れ込み、敵を引き付けてラストパス。ソレールがシュート放つも、相手GKロマンにセーブされる。

　67分、久保にビッグチャンスが訪れる。左サイドからのクロスをねじ込むだけだったが、ミートできずに決めきれない。

　久保が84分で下がったなか、このまま１−０で逃げ切ったソシエダが降格圏対決を制し、ようやく今シーズン初勝利を挙げた。

　なお、浅野は無念の出番なしとなった。

