久保建英が絶妙パスで決勝点を演出！ソシエダがマジョルカとの“降格圏対決”を制し待望の今季初勝利！浅野拓磨は無念の出番なし
現地時間９月24日に開催されたラ・リーガの第６節で、久保建英が所属する18位のレアル・ソシエダが、浅野拓磨を擁する19位のマジョルカとホームで対戦した。
浅野がベンチスタートとなったなか、先発出場で右ウイングに入った久保は19分、ショートコーナーからピンポイントクロスを送り込むも、アランブルがヘディングシュートをミスし、決定機を逃す。
22分には、バレネチェアにチャンスが訪れるも、大きく外してしまう。41分にも、バレネチェアが決定機を迎えたが、またも枠を捉えられない。
後半に入って49分、久保の見事なパスを受けたバレネチェアが折り返したボールをオジャルサバルが流し込んで、ついに先制点を奪う。
58分にも久保がドリブルで切れ込み、敵を引き付けてラストパス。ソレールがシュート放つも、相手GKロマンにセーブされる。
67分、久保にビッグチャンスが訪れる。左サイドからのクロスをねじ込むだけだったが、ミートできずに決めきれない。
久保が84分で下がったなか、このまま１−０で逃げ切ったソシエダが降格圏対決を制し、ようやく今シーズン初勝利を挙げた。
なお、浅野は無念の出番なしとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】久保建英が見事なパスで決勝点を演出
