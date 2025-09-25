ウクライナのゼレンスキー大統領が24日、国連総会で演説し、ロシアのプーチン大統領は戦争を拡大することで継続しようとしていると警鐘を鳴らしました。

ウクライナ ゼレンスキー大統領

「ウクライナは最初の標的に過ぎず、現在、露の無人機は欧州中で飛んでいる。軍事作戦はすでに各国に広がっていて、プーチン大統領は戦争を拡大することで継続しようとしている」

また、ゼレンスキー大統領は「国際機関があまりにも弱体化しているため、この狂気は続いている」と国連に苦言を呈した上で、「安全を保証するのは同盟と武器だけだ」と強調しました。

そして、ゼレンスキー氏は、AIの軍事利用に関するルール作りの必要性も訴えました。

ウクライナ ゼレンスキー大統領

「我々は人類史上最も破壊的な軍拡競争のまっただ中にいる」「AIの軍事利用について、今こそ世界的なルールが必要だ」

その上で「持てる力の全てを結集して侵略者を止めなければならない」と国際社会に呼びかけました。

こうした中、イランのぺゼシュキアン大統領も登壇し、「イランは核爆弾の製造を求めたことはなく、今後も決して求めない」と主張しました。また、核開発問題をめぐり、今月末にもイランへの制裁が再び発動する可能性が高まっていることについて、「違法な措置で正当性がない」と批判しました。

一方、去年12月に旧政権が崩壊したシリアからは、シャラア暫定大統領が演説に臨みました。シリア国営通信によると、指導者の国連総会出席は58年ぶりだということです。

シャラア氏は「シリアは世界の国々の中で正当な地位を取り戻しつつある」と強調し、制裁の全面的な解除を求めました。