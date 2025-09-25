◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク 8-3 楽天(24日、楽天モバイルパーク)

ソフトバンクが連敗をストップし、優勝マジックを「4」としました。

首位ながら4連敗中、すべて1点差の僅差で敗れていたソフトバンクはこの日、打順を大きく入れ替えて臨みました。するとその打線が初回から機能します。先頭の柳田悠岐選手がライト線への2塁打を放つと、近藤健介選手と栗原陵矢選手がヒットで続き、ノーアウト満塁のチャンス。中村晃選手がセカンドゴロの進塁打、柳町達選手が犠牲フライを放ち2点を先制しました。

続く2回にも川瀬晃選手のタイムリーヒットで1点を奪うと、4回に再び猛攻。1アウト2、3塁のチャンスから川瀬選手が2打点目のタイムリーヒットを放つと、さらに柳田選手の内野ゴロ(フィルダースチョイス)から5点目を追加しました。

その後楽天打線に1点を奪われますが、ソフトバンクの流れは変わらず。6回、再びノーアウト満塁のチャンスを迎えると、近藤選手のフェンス直撃2塁打から2点を追加。その後中村選手の犠牲フライでもう1点を追加し、6回までに8得点をあげました。

投げては先発のモイネロ投手が7回1失点の好投。失点した5回以外はランナーを1人しか許さない完璧な投球を披露し、キャリアハイを更新する12勝目をあげました。

優勝へ向け足踏みしていたソフトバンクでしたが、小久保裕紀監督の采配が的中し打線が爆発。優勝マジックを「4」へ減らしています。