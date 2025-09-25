ロバーツ監督 佐々木朗希をリリーフ起用へ「3試合のうち2試合に彼を起用するようなケースも考えられる」



佐々木朗希（c）SANKEI

＜2025年9月23日(日本時間24日)アリゾナ・ダイヤモンドバックス対ロサンゼルス・ドジャース＠チェース・フィールド＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

ドジャースのロバーツ監督が23日（日本時間24日）、敵地ダイヤモンドバックス戦前の囲み取材で佐々木朗希投手（23）の今後の起用方針について言及した。

佐々木はこの日、キャッチボールなど調整を行い、順調な仕上がりをアピール。監督は「明日には出場登録されると思う」と語り、早ければチームに合流する見通しを明かした。

ロバーツ監督は佐々木の現状について「負荷の調整のようなもので、彼が気分良く感じているかどうかを確認している。スタッフと話をして、活性化されている状態にいるかを確かめている」と説明。コンディション面に大きな不安はなく、近日中の一軍合流が濃厚となった。

さらに今後の役割については「彼はブルペンに入ることになる」と明言。

リリーフとしての起用が基本線になる見込みだが、「もしポストシーズンのロースターに入れば、選択肢はすべてオープン。3試合のうち2試合に彼を起用するようなケースも考えられる」と語り、短期決戦での柔軟な起用を示唆した。

佐々木は今季途中にメジャー挑戦を果たし、現在は3Aでリリーフとして調整登板を重ねている。

すでに2度の登板を終え、最速97.9マイル（約158キロ）をマーク。いずれも無失点の安定した内容を残しており、メジャーでのデビュー登板も近づいている。

ロバーツ監督は「ロウキはその役割を受け入れているし、とてもいい働きをしている。日々の様子を見ながら最善の判断をしていく」と語り、ポストシーズンを見据えた戦力構想の一端を明かした。

ドジャースは地区優勝争いが佳境を迎える中で、佐々木の合流が大きな戦力アップにつながる可能性がある。令和の怪物が大舞台でどのような起用をされるのか、注目が集まる。





大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



佐々木朗希 ブルペン転向の可能性も ロバーツ監督「彼はチームのために何でもやるつもりだと聞いている」



大谷翔平とジャッジ どちらが優れた打者だと思う？