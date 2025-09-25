【ラ・リーガ】レアル・ソシエダ 1−0 マジョルカ（日本時間9月25日／アノエタ）

【映像】久保の「絶妙スルーパス」

レアル・ソシエダに所属する日本代表MFの久保建英が、見事なダイレクトパスで決勝ゴールを演出した。

日本時間9月25日、ラ・リーガ6節のマジョルカ戦で久保は右ウイングとして先発出場。前半から何度かチャンスに絡むと、後半開始早々の49分に決定的な仕事を果たす。

ハイプレスから敵陣左サイドでボール奪取に成功すると、中央にいたFWミケル・オジャルサバルがボールを後方に戻す。これに反応した久保は、左足ダイレクトで柔らかいスルーパス。このボールが走り込むFWアンデル・バレネチェアに足下にピタリと通る。バレネチェアはトラップで前に抜け出しとグラウンダーのクロスを上げ、最後はオジャルサバルが悠々と押し込んだ。

待望の先制点には、ソシエダの本拠地アノスタも大熱狂。技術と視野の広さが光った久保には、解説の佐藤勇人氏も「バレネチェアに出したのは久保ですよね。よく見て、よく通しましたね」とコメントした。

日本時間で朝4時30分のキックオフ試合と早朝だったが、久保のプレアシストには日本のサッカーファンも熱狂。SNSでは「やっぱタケが起点なんよ」「あのバレネへのパスで決まったようなもんよね」「タケのスルーパスえぐすぎる」「タケが中に入ってチャンス作ったね！バレネもオヤルも最高！」「絶妙なスルーパス」「仕事が丁寧」「ソシエダ綺麗に崩した！久保建英ナイスパスだな〜」などの反響が出ていた。

久保は84分までプレー。ソシエダはこのまま1−0で勝利し、6節にしてようやく今シーズン初勝利を挙げた。

（ABEMA de DAZN／ラ・リーガ）

