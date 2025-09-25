渡辺剛は苦いELデビューに…フェイエノールトが上田綺世を完全休養も黒星発進
[9.24 EL第1節 ブラガ 1-0 フェイエノールト]
UEFAヨーロッパリーグ(EL)は24日、各地でリーグフェーズ第1節を開催した。フェイエノールトは敵地でブラガと対戦し、0-1で敗れた。リーグ6戦5発のFW上田綺世はメンバー外で完全休養。主力組のDF渡辺剛は後半途中からの出場でELデビューを飾ったが、マークに付いた相手FWに決勝点を許した。
フェイエノールトは前半24分、MFガウスー・ディアラが左サイドからワンツーでペナルティエリア内に侵入して右足を振ったが、ボールは枠の右に逸れていった。対するブラガは同37分、MFレアンドロ・レロが左サイドから上げたクロスがファーサイドに流れ、MFビクトル・ゴメスが反応したが決定的なシュートには至らなかった。
前半45+1分にはブラガがMFジョアン・モウティーニョ、DFグスタフ・ラゲルビェルケと繋いで最後はMFリカルド・オルタがペナルティエリア内から右足を振ったが、わずかに枠の左。スコアレスで試合を折り返した。
後半の立ち上がりはブラガがゴールに迫り、フェイエノールトのカウンターに対しても素早い帰陣でチャンスには結びつけさせない。フェイエノールトのロビン・ファン・ペルシー監督は後半17分、FWサイル・ラリンとともに渡辺を投入して改善を試みた。渡辺はELデビューになった。
ところが後半34分、ブラガに先制点が生まれた。レロが左サイドからグラウンダーのクロスを送るとFWフラン・ナバーロがダイレクトで合わせたボールが左ポストを叩きながらゴールイン。渡辺はマークに付いたナバーロに決められてしまった。
追いかけるフェイエノールトは終盤、渡辺を最前線で起用。後半43分にはFWアニス ・ハジ・ムサのクロスで渡辺が潰れ、ファーサイドでフリーのラリンが押し込んだがラリンはオフサイドだった。そのまま同点には至らず、黒星発進となった。
