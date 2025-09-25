お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（48）と、お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」のナダル（40）が23日深夜に放送されたテレビ朝日系「クロナダル」（火曜深夜1・58）に出演し、先月の月収を明かした。

「そこそこ稼いでいるのにお金に汚そうなのは誰？」というテーマで展開。先月の給料を聞かれたナダルは「ほんま知れてますよ。多分…120万とかかな」と言うと、クロちゃんは「絶対嘘！だって、結構この番組でもなんぼ、とか言っている時に、そんな低かったことない！」と断言。ナダルは「ごめんなさい、ごめんなさい。と言い、えっと…180万や」と訂正した。

だが、さらに共演のお笑いコンビ「きつね」の大津広次が「これはもう…言えないってことは、大分汚いっすよ。みんな言っているのに」と言うと「まあまあまあ、320万とか、多分」とカミングアウト。共演者から一斉に「すごいサバの読み方！」「嘘すぎや！」と言われ、苦笑していた。

ナダルは「もっと稼いでいますよ。クロちゃんは」と言うと、クロちゃんは「俺？先月？140万」と答えたが、「クロちゃんの140万なんて聞いたことがない」と言われ「280万」と訂正。ナダルは「いつもより少ないです」と疑ったものの、「高かったら逆転できるかなと思ったけど、諦めます」と語った。

東京の結果、自身も含め5人の全票を集めてナダルが一番「そこそこ稼いでいるのにお金に汚そうな人」となってしまった。