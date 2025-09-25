旬な人が深くハマっている趣味について聞く連載。第19回は、連続テレビ小説『あんぱん』で嵩の親友でメイコの夫、“けんちゃん”こと辛島健太郎を演じる高橋文哉さんが登場。愛機・ライカをメディアで初公開してくれました。『週刊文春WOMAN2025夏号』より一部を抜粋・掲載します。

【画像】歌舞伎町ロケで「あんぱん」健太郎役とちがう妖艶な魅力！ 高橋文哉さんの写真を全部見る

◆ ◆ ◆





外国人観光客でごった返す街を歩きながら、右手に携えるのは、カメラの王様とも呼ばれるドイツのカメラメーカー・ライカの名機。実は3年ほど前に購入していたが、メディアの前で披露するのは今回が初めてだという。

「竹内涼真さんに『カメラが欲しい』という話をした時に、アドバイスをいただいて買ったのが、このライカM10でした。実際に撮ってみると、画の質感や光の捉え方が全然違っていて。そこから一気に、写真にのめりこみました」

そもそもカメラに興味を持ったのは4年前のこと。自ら撮影した写真を掲載する雑誌連載「FUMIYAのカメラ月記」がスタートしたことがきっかけだった。

「正直、連載前は写真にすごく興味があったわけではなかったんです。編集さんから『写真』というお題をいただいて、一眼レフを握ったこともないところから、いきなり毎月100枚近く写真を撮る生活を送ることになりました」

『仮面ライダーゼロワン』の変身シーンを今も夢に見る

何をするにも、感覚ではなく理論的に理解したいタイプ。連載を始めるにあたり、まずはネットで構図の解説書を購入したという。

「被写体を真ん中より少しずらして配置すると、見る人にどういう印象を与えるか、みたいなことから勉強しました。基本的には、なんとなくやるより、理屈を理解したいほうなんです。でも演技だけは唯一の例外かもしれません。竹内涼真さんに薦めていただいて『イヴァナ・チャバックの演技術』という、有名な本を読んだのですが、ちょっと僕には難しくて……」

イヴァナ・チャバックは、俳優自身の経験や心理から役柄を組み立てる手法で知られる、ハリウッドのカリスマ演劇コーチだ。高橋は決まり悪そうに笑った後、「でも、俳優としての心構えはチャバックから学びました」と真剣な表情で付け加える。

もともとは料理人を目指し、調理師免許を取得するほど料理好きだった高橋。もともと俳優という道はまったく想定していなかったというが、縁あって芸能の世界に足を踏み入れた。“人生の転機”と聞かれれば、いつもこの頃のことを思い出すという。

「（初主演作の）『仮面ライダーゼロワン』の一話の変身シーンを、今も夢に見るんです。放送が始まっていろんな反響が届いて、街で子どもに声かけられるようになって。今思えばあの時に俳優として生きていきたいという覚悟が決まったかなと思います。

兄2人を見て育った末っ子だから…

今やテレビで見ない日はないというほど日々ハードなスケジュールをこなしているが、「どんな時も笑顔で、気遣いがちゃんとできる」と周りが評する温かい人柄の持ち主でもある。その理由を尋ねると、冷静にこう分析した。

「男3兄弟の一番下で、幼い頃から兄2人の背中を見て育ってきたので、自分を俯瞰できるタイプなのかなと思います。どんなに疲れていても、なぜ自分が今ここにいることができているかを考えると、『疲れを顔に出す権利は自分にはない』と思うんです」

※朝ドラ「あんぱん」撮影裏話や、“休日を捧げている人”について語る記事全文は『週刊文春WOMAN2025夏号』で読むことができます。世界タイトル戦を前に、那須川天心さんが趣味の神社めぐりを紹介する「ハマる人」最新回は『週刊文春WOMAN2025秋号』で読むことができます。

Fumiya Takahashi

2001年埼玉県生まれ。2019年『仮面ライダーゼロワン』で主演に抜擢され、以降ドラマ『最愛』、『フェルマーの料理』など、話題作に次々と出演。映画『交換ウソ日記』で日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。連続テレビ小説『あんぱん』で嵩の同級生・辛島健太郎を演じるほか、7月4日公開の映画『夏の砂の上』にも出演。

写真：平松市聖

ヘアメイク：池上豪

スタイリング：藤長祥平

（大西 展子,「週刊文春WOMAN」編集部／週刊文春WOMAN 2025夏号）