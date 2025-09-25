岩手県出身の双子の兄弟、松田文登・崇弥両氏が2018年に設立したヘラルボニーは、国内外の障害のある約240人の「異彩を放つ作家」とライセンス契約を締結、2000点以上の作品をデータ化している。提携企業にはJAL、丸井グループ、JR東日本など、錚々たる名前が並ぶ。



7月からは、ヘラルボニーの財務戦略顧問に金融・財務畑で活躍してきた星直人氏が就任。今注目を集めるヘラルボニーの経営陣が、経営学者・楠木建に起業秘話を語った。

ヘラルボニーの意味は？

楠木 もともとお二人のお兄さんが、重度の知的障害を伴う自閉症を抱えていらっしゃったことが、起業の背景にあったんですよね。

文登 4つ上の兄・翔太とは3人でよく遊んでいました。母に連れられて福祉団体のレクリエーションに参加したりもしていた。ヘラルボニーという企業名も、兄がノートに繰り返し書いていた言葉です。



星 特に意味はないんですよね？

崇弥 そうなんです。私が東北芸術工科大学の卒業制作の時に見つけたのですが、兄に意味を聞いても「わかんない！」と（笑）。

大学卒業後はゼミの担当教授の小山薫堂さんの会社で働いていたのですが、2015年の夏、母と2人で訪れた岩手県花巻市の「るんびにい美術館」で、障害のある作家のアート作品を見て驚いたんです。執拗なまでに同じ図形が描きつけられたキャンバス、びっしりと色とりどりに刺繍されたテキスタイル……見たことのない空間が、そこには広がっていました。

文登 よほど衝撃を受けたのか、崇弥から「めちゃくちゃ凄いものを見た！」と、電話がかかってきて。当時私はゼネコンにいましたが、あまりの熱量に驚きました（笑）。

崇弥 もともと、兄を含め障害のある方たちが「欠落」と一括りにされることに違和感も持っていました。そこで、障害のある作家の作品が、支援という文脈ではなく、純粋なアートとして評価される見せ方ができないかと考えたんです。

そこで、るんびにい美術館の協力も得て、作品を起用したデザインネクタイを作ることを思いつきました。ただ、普通のプリント商品では、「障害のある人が作ったから安い」という概念は壊せない。そこでアートの質感まで再現できるシルク織り技術にこだわり、銀座田屋さんに最高品質のシルク織りのネクタイを作っていただきました。

文登 当時は「MUKU」というブランド名で、第2弾として洋傘や手帳も販売し始めました。そして2018年、またしても崇弥から電話がきて、「俺、会社辞めようと思って。お前も会社辞めろ！ 一緒に会社つくろう！」と。でも私は結婚することが決まっていたので、「いや、無理だよ」と言いました。

楠木 崇弥さんはそれで何と答えたんですか？

崇弥 僕は既に会社に辞めると伝えちゃっていたんです（笑）。自分の意志は固かったこともあり、ひとまずはひとりで動き出しました。

文登 幸い、妻も「あなたのやりたいことをしたら」と言ってくれたので、3カ月後には私も会社を辞めていましたね。

夜行バスで作家を探しに

楠木 小山薫堂さんは同い年で、昔から存じ上げているのですが、起業するにあたってアドバイスなどはもらいましたか？

崇弥 いえ、最初はお会いできなかったです。「いま会いに行ったら、仕事を欲しがっているように思われるな」と考えてしまって。2年半前、「これからさらに会社が大きくなるぞ」という手ごたえを感じたとき、顧問になっていただけませんかとお願いにいきました。

楠木 作品を描いてくれる作家は、どうやって見つけていくわけですか？

崇弥 2人で全国の福祉施設を回りました。お金もなかったので、新幹線に乗ってはいけないルールを決め、夜行バスで移動していました。今回は関西を、四国をと、地域ごとに分けて回っていきました。施設の方や、作家さんにも直接お会いして、「儲けましょう」ではなく、「あなたの作品は素晴らしいから、世に出して障害のイメージを変えましょう」と訴えていきました。

