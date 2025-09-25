『小さい頃は、神様がいて』北村有起哉×仲間由紀恵らキャスト8名集合のポスター解禁！
北村有起哉が主演を務め、仲間由紀恵が共演する10月9日スタートのドラマ『小さい頃は、神様がいて』（フジテレビ系／毎週木曜22時）より、キャスト8名が集結したポスタービジュアルが解禁された。
【写真】北村有起哉、仲間由紀恵ら個性派キャラ達の日常切り取る場面写真も公開
脚本家・岡田惠和の完全オリジナル脚本となる本作は、2人の子を持つ小倉渉（北村）と、その妻・あん（仲間）を中心に、登場人物たちの人生模様をユーモラスかつ温かく描き出すホームコメディー。
まるで1枚の家族写真のように並んだ本ビジュアルには、北村有起哉、小野花梨、石井杏奈、小瀧望、近藤華、阿川佐和子、草刈正雄、仲間由紀恵という世代を超えた豪華キャスト8名が勢ぞろい。それぞれのキャラクターの個性があふれ出す、温かく、時にほろ苦い表情を捉えたポスタービジュアルが完成した。
ポスタービジュアルでは、主人公・小倉渉を演じる北村が、人の良さがにじむような満面の笑みを浮かべる。その隣で、妻・あん役の仲間は静かにほほ笑みながらも、わずかに背を向けた姿勢で、夫婦の間にある“絶妙な距離感”を表現。キャラクター同士の関係性が、“たたずまい”で語られる構図となっており、本作の奥深さを象徴している。
一方、樋口奈央（ひぐち・なお）役の小野と高村志保（たかむら・しほ）役の石井は、互いに寄り添いながらも異なるテンションの笑顔を見せる。恋人同士の2人の想いが伝わる、心温まるショットとなっている。
永島慎一（ながしま・しんいち）役の草刈と、妻・さとこ役の阿川は、まさに熟年夫婦の安定感。慎一がさとこの肩に手を添える穏やかな仕草からは、長い歳月を共にしてきた絆の深さがうかがえる。
そして、両端には小倉家の子どもたちが並ぶ。長男・順（じゅん）役の小瀧と、長女・ゆず役の近藤。柔らかなまなざしを浮かべる順と、あどけなさの中に芯の強さを感じさせるゆず。彼らの表情は、小倉家がこれから向かう“未来”をそっと示唆しているようで…。
さらに、脚本・岡田が書き下ろした、登場人物たちの“心の声”が添えられている。渉は、「俺の人生、そこそこなんか良い感じ」とどこまでもマイペース。その人柄がにじみ出るような穏やかな自己肯定感の言葉が印象的である。一方のあんは、「離婚まで、あと56日！」とかつての“約束”を胸に秘め、離婚までのカウントダウンが静かに始まっている。
慎一は「絶賛、罪滅ぼし中」と少々ユーモラスに自己開示。対するさとこは、「ベタ惚れされてるのは私の方だからね」と余裕たっぷり。まるで正反対のように見えつつも、熟年夫婦ならではの以心伝心ぶりを感じさせる。
奈央と志保の2人は、それぞれ「ずっとこの子と一緒にいたい」「ずっとこの子と一緒にいたい…」と、絶妙なニュアンスの違いを見せながらも、互いを想う気持ちを真っすぐに表現。
そして、順は「ぬくぬく育ったお前が羨ましいよ」と妹に向けての静かな本音を吐露。末っ子・ゆずは、「ずっとスネをかじる気でいたのに!!」と全力でリアクション。その対照的な兄妹（きょうだい）のメッセージが、小倉家の“波乱の予感”をさりげなく描き出している。こうした“心の声”のひとつひとつが、キャラクターたちの内面に優しく寄り添いながら、作品の世界観をより一層深く、鮮やかに彩っている。
あわせて、心に残る“ある朝”のひとときや、登場人物たちの素顔が垣間見える場面写真7点が一挙公開された。1〜4枚目では、3つの家族が初めて心を通わせるきっかけとなる、“嵐の夜”を越えた翌朝のひとときを描写。舞台はマンションの屋上。朝日を浴びながら、笑顔を見せる渉とあん、穏やかな空気をまとう慎一とさとこ、寄り添い合う奈央と志保。そんな一幕をカメラで切り取るゆずの姿も写し出され、心の距離が少しずつ縮まっていく瞬間が、優しい空気とともに収められている。
続く5、6枚目では、マンションの外でそれぞれの想いを胸にする姿が写し出される。空を見上げながら、どこか切なげな表情を浮かべる渉や、柔らかな笑顔の慎一と、その隣で少しムッとした表情のさとこ。それぞれのキャラクターの個性や関係性が、何気ない仕草や表情からにじみ出る。
さらに7枚目は、小倉家の長男・順の消防士として働く姿。寮生活を送りながら自立した日々を送る順を演じる小瀧の凜々（りり）しい表情には、思わず「かっこいい！」と声が漏れるはず。登場人物たちのひとつひとつの表情には、人生の機微や、“生活”の匂いがそっと息づいている。ぜひ放送に先駆けて、彼らがどんな日々を過ごし、どんな物語を紡いでいくのか、想いをはせていただきたい。
木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』は、フジテレビ系にて10月9日より毎週木曜22時放送（初回15分拡大）。
