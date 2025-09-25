exist†traceが11月19日、ニューアルバム『WHO I AM』をリリースすることが発表となった。オリジナルフルアルバムとしては2014年9月リリースのアルバム『WORLD MAKER』以来、約11年ぶり。新譜としては2020年7月リリースのEP『The Only Garden』以来、約5年4ヶ月ぶりとなる。

『WHO I AM』には、これまでのライブ活動の中で初披露を重ねてファンと共に育ててきた楽曲群に加え、同アルバムのために書き下ろした新曲を含む全11曲が収録される。

初回限定盤には、2023年に結成19周年を記念して開催されたライブ＜exist†trace 19th Anniversary Special Live 2023 -ALL THE TRACES-＞より、音源未発表楽曲「雨と少年」を含む全13曲収録のライブアルバムを封入。最新アルバムとのCD2枚組パッケージとして届けられる。

またアルバムリリースに先駆けて、10月19日に青山RizMでアルバムと同タイトルのワンマンライブ＜exist†trace ONE MAN SHOW 2025 -WHO I AM-＞を開催することも決定。これはリリースを前に全曲をライブで披露するプレミアショーとなるものだ。

これまでメンバーチェンジすることなく、今年結成21周年を迎えた女性5人組ロックバンドexist†traceの進撃が始まるかたちだ。

▲初回限定盤

▲通常盤

■オリジナルフルアルバム『WHO I AM』

2025年11月19日発売

【初回限定盤(2CD)】MOCD-1913/A 5,000円(＋税）

※スペシャルパッケージ仕様

・DISC-1 / NEW ALBUM [WHO I AM] 全11曲収録

・DISC-2 / LIVE ALBUM [-ALL THE TRACES-] 全13曲収録

【通常盤(CD)】MOCD-1913/B 3,000円(＋税）

・NEW ALBUM [WHO I AM] 全11曲収録

▼収録曲：NEW ALBUM [WHO I AM]

01 WHO I AM

02 REMEMBER ME

03 激動

04 VENUS

05 TANGO DIABLO

06 ひとひら

07 閉ざされた世界

08 LOOP ON LINK

09 SIREN

10 君に会いたくて

11 砂漠の花

▼収録曲：LIVE ALBUM [-ALL THE TRACES-]

01 TRUE

02 Under mind

03 water

04 RAZE

05 VANGUARD

06 VOICE

07 DREAM RIDER

08 ダイアモンド

09 君の真っ白な羽根

10 雨と少年

11 JUDEA

12 SUCRIFICE BABY

13「終わりのない世界」

■＜exist†trace ONE MAN SHOW 2025 -WHO I AM-＞

2025年10月19日(日) 東京・青山RizM

open15:30 / start16:00

▼チケット

\4,800 (税込/D別)

https://eplus.jp/sf/detail/4381880001-P0030001

