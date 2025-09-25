exist†trace、11年ぶりフルアルバム『WHO I AM』を11月リリース＋ワンマン開催決定
exist†traceが11月19日、ニューアルバム『WHO I AM』をリリースすることが発表となった。オリジナルフルアルバムとしては2014年9月リリースのアルバム『WORLD MAKER』以来、約11年ぶり。新譜としては2020年7月リリースのEP『The Only Garden』以来、約5年4ヶ月ぶりとなる。
『WHO I AM』には、これまでのライブ活動の中で初披露を重ねてファンと共に育ててきた楽曲群に加え、同アルバムのために書き下ろした新曲を含む全11曲が収録される。
初回限定盤には、2023年に結成19周年を記念して開催されたライブ＜exist†trace 19th Anniversary Special Live 2023 -ALL THE TRACES-＞より、音源未発表楽曲「雨と少年」を含む全13曲収録のライブアルバムを封入。最新アルバムとのCD2枚組パッケージとして届けられる。
またアルバムリリースに先駆けて、10月19日に青山RizMでアルバムと同タイトルのワンマンライブ＜exist†trace ONE MAN SHOW 2025 -WHO I AM-＞を開催することも決定。これはリリースを前に全曲をライブで披露するプレミアショーとなるものだ。
これまでメンバーチェンジすることなく、今年結成21周年を迎えた女性5人組ロックバンドexist†traceの進撃が始まるかたちだ。
■オリジナルフルアルバム『WHO I AM』
2025年11月19日発売
【初回限定盤(2CD)】MOCD-1913/A 5,000円(＋税）
※スペシャルパッケージ仕様
・DISC-1 / NEW ALBUM [WHO I AM] 全11曲収録
・DISC-2 / LIVE ALBUM [-ALL THE TRACES-] 全13曲収録
【通常盤(CD)】MOCD-1913/B 3,000円(＋税）
・NEW ALBUM [WHO I AM] 全11曲収録
▼収録曲：NEW ALBUM [WHO I AM]
01 WHO I AM
02 REMEMBER ME
03 激動
04 VENUS
05 TANGO DIABLO
06 ひとひら
07 閉ざされた世界
08 LOOP ON LINK
09 SIREN
10 君に会いたくて
11 砂漠の花
▼収録曲：LIVE ALBUM [-ALL THE TRACES-]
01 TRUE
02 Under mind
03 water
04 RAZE
05 VANGUARD
06 VOICE
07 DREAM RIDER
08 ダイアモンド
09 君の真っ白な羽根
10 雨と少年
11 JUDEA
12 SUCRIFICE BABY
13「終わりのない世界」
■＜exist†trace ONE MAN SHOW 2025 -WHO I AM-＞
2025年10月19日(日) 東京・青山RizM
open15:30 / start16:00
▼チケット
\4,800 (税込/D別)
https://eplus.jp/sf/detail/4381880001-P0030001
