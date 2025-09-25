¥¥ó¥×¥ê±ÊÀ¥Î÷¡¢²»³Ú¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î½é¥ì¥®¥å¥é¡¼MC¤Ë¡ª¡¡¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë¡Ù10.9¥¹¥¿¡¼¥È¡¢½é²ó¥²¥¹¥È¤Ï¥¥¹¥Þ¥¤¶Ì¿¹ÍµÂÀ
¡¡King ¡õ Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë²»³Ú¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë ¡Á¿ÍÀ¸¤Î¿ä¤·¥½¥ó¥°¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¿Ëè½µÌÚÍË2»þ5Ê¬¡Ë¤¬¡¢10·î9Æü¤è¤êÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¡£½é²ó¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡ÊKis-My-Ft2¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡Úº¸¤«¤é¡Û½é²ó¥²¥¹¥È¤Ï¥¥¹¥Þ¥¤¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡ª¡¡MC¤Î±ÊÀ¥Î÷¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ËÜÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¿ä¤·¥½¥ó¥°¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Ëè²óÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤é¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¡¢¥²¥¹¥È¤Î²»³ÚÂÎ¸³¤ä»×¤¤½Ð¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥²¥¹¥È¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¡¢¡È¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ï²¿¤«¡É¤òMC±ÊÀ¥¤È¶¦¤ËÃµµá¤¹¤ëÀ®Ä¹·¿²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤À¡£
¡¡±ÊÀ¥¤¬²»³Ú¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÇMC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£¥µ¥ÖMC¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Ç²Î¼ê³èÆ°¤â¹Ô¤¦¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ñ¡¼¥Ñ¡¼¡×¤Î¤Û¤·¤Î¥Ç¥£¥¹¥³¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ê¥µ¥ÖMC¤Ï½µ¤´¤È¤Ë¸òÂåÀ©¡Ë¡£
¡¡½é²óÊüÁ÷¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢±ÊÀ¥¤¬»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¸ø»ä¤È¤â¤ËÊé¤¦¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡ÊKis¡¾My¡¾Ft2¡Ë¤ò·Þ¤¨¡¢2¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿Æ¤·¤¤´Ø·¸¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£²»³Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯È¯¿®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÎÇØÃæ¤ò¤½¤Ã¤È²¡¤¹¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£TVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»ëÄ°¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¿§¤ó¤ÊÊý¤¬¥²¥¹¥È¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¿ä¤·¥½¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ê¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤¯¤¶¤Ã¤¯¤Ð¤é¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿¼ÌëÂÓ¤Ç¤¹¤·¤æ¤ë¤¯´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë ¡Á¿ÍÀ¸¤Î¿ä¤·¥½¥ó¥°¡Á¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤Æ10·î9Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË2»þ5Ê¬ÊüÁ÷¡£
¢¨±ÊÀ¥Î÷¡¢¶Ì¿¹ÍµÂÀ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¥á¥¤¥óMC¡§±ÊÀ¥Î÷¡ÊKing ¡õ Prince¡Ë
¡½¡½ÈÖÁÈMC¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡²¿²ó¤«ÈÖÁÈ¤ÎMC¤Ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1¿Í¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¥²¥¹¥È¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¾¯¤·ÉÔ°Â¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÇÂ¿¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½½é²óÊüÁ÷¤Î¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Á¡ª¡¡¤³¤ó¤Ê¤Ë¿§¡¹¤ÊÊý¤È¤ªÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ïµ×¡¹¤È¤¤¤¦¤«¡£¡Ê½é²óÊüÁ÷¤Î¼ýÏ¿Æü¤Ë¤Ï1Æü¤Ç¡Ë7¿Í¤ÎÊý¤¬Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡¡¥Ç¥£¥¹¥³¤µ¤ó¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢³§¤µ¤ó¸ÄÀË¤«¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤Êý¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½ÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¿§¤ó¤ÊÊý¤¬¥²¥¹¥È¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¿ä¤·¥½¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ê¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤¯¤¶¤Ã¤¯¤Ð¤é¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿¼ÌëÂÓ¤Ç¤¹¤·¤æ¤ë¤¯´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢£10·î9Æü½é²ó¥²¥¹¥È¡§¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡ÊKis-My-Ft2¡Ë
¡½¡½¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¶Ì¿¹¡§¤Ê¤«¤Ê¤«Î÷¤È¤¯¤À¤±¤¿ÏÃ¤È¤«¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
±ÊÀ¥¡§µ×¡¹¤Ë¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É·ë¹½¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¶Ì¿¹¡§¤À¤¤¤ÖÏÃ¤·¤¿¤È»×¤¦¤è¡£1»þ´Ö¼å¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡£
±ÊÀ¥¡§¤³¤ÎÂ³¤¤Ï¾ÆÆù¤Ç¡ª
¶Ì¿¹¡§¡Ä¾ÆÆù¤Þ¤Ç¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤é¡£¾ÆÆù¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤é!!
±ÊÀ¥¡§¤½¤ó¤Ê¶¯Ä´¤ä¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¶Ì¿¹¡§¾ÆÆù¿©¤Ù¤Æ¤¹¤°³ØÀ¸¤µ¤ó¤ª²ÈÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡£
±ÊÀ¥¡§ËÍ¡¢¤â¤¦Âç³ØÂ´¶È¤·¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢³ØÀ¸¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¶Ì¿¹¡§¤Ê¤«¤Ê¤«Î÷¤È2¿Í¤ÇÏÃ¤¹µ¡²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤½¤ó¤Ê¤ËÌµ¤¤¤«¤é¤³¤Î´Ø·¸À¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Úº¸¤«¤é¡Û½é²ó¥²¥¹¥È¤Ï¥¥¹¥Þ¥¤¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡ª¡¡MC¤Î±ÊÀ¥Î÷¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ËÜÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¿ä¤·¥½¥ó¥°¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Ëè²óÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤é¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¡¢¥²¥¹¥È¤Î²»³ÚÂÎ¸³¤ä»×¤¤½Ð¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥²¥¹¥È¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¡¢¡È¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ï²¿¤«¡É¤òMC±ÊÀ¥¤È¶¦¤ËÃµµá¤¹¤ëÀ®Ä¹·¿²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤À¡£
¡¡½é²óÊüÁ÷¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢±ÊÀ¥¤¬»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¸ø»ä¤È¤â¤ËÊé¤¦¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡ÊKis¡¾My¡¾Ft2¡Ë¤ò·Þ¤¨¡¢2¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿Æ¤·¤¤´Ø·¸¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£²»³Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯È¯¿®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÎÇØÃæ¤ò¤½¤Ã¤È²¡¤¹¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£TVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»ëÄ°¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¿§¤ó¤ÊÊý¤¬¥²¥¹¥È¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¿ä¤·¥½¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ê¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤¯¤¶¤Ã¤¯¤Ð¤é¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿¼ÌëÂÓ¤Ç¤¹¤·¤æ¤ë¤¯´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë ¡Á¿ÍÀ¸¤Î¿ä¤·¥½¥ó¥°¡Á¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤Æ10·î9Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË2»þ5Ê¬ÊüÁ÷¡£
¢¨±ÊÀ¥Î÷¡¢¶Ì¿¹ÍµÂÀ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¥á¥¤¥óMC¡§±ÊÀ¥Î÷¡ÊKing ¡õ Prince¡Ë
¡½¡½ÈÖÁÈMC¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡²¿²ó¤«ÈÖÁÈ¤ÎMC¤Ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1¿Í¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¥²¥¹¥È¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¾¯¤·ÉÔ°Â¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÇÂ¿¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½½é²óÊüÁ÷¤Î¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Á¡ª¡¡¤³¤ó¤Ê¤Ë¿§¡¹¤ÊÊý¤È¤ªÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ïµ×¡¹¤È¤¤¤¦¤«¡£¡Ê½é²óÊüÁ÷¤Î¼ýÏ¿Æü¤Ë¤Ï1Æü¤Ç¡Ë7¿Í¤ÎÊý¤¬Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡¡¥Ç¥£¥¹¥³¤µ¤ó¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢³§¤µ¤ó¸ÄÀË¤«¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤Êý¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½ÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¿§¤ó¤ÊÊý¤¬¥²¥¹¥È¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¿ä¤·¥½¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ê¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤¯¤¶¤Ã¤¯¤Ð¤é¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿¼ÌëÂÓ¤Ç¤¹¤·¤æ¤ë¤¯´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢£10·î9Æü½é²ó¥²¥¹¥È¡§¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡ÊKis-My-Ft2¡Ë
¡½¡½¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¶Ì¿¹¡§¤Ê¤«¤Ê¤«Î÷¤È¤¯¤À¤±¤¿ÏÃ¤È¤«¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
±ÊÀ¥¡§µ×¡¹¤Ë¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É·ë¹½¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¶Ì¿¹¡§¤À¤¤¤ÖÏÃ¤·¤¿¤È»×¤¦¤è¡£1»þ´Ö¼å¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡£
±ÊÀ¥¡§¤³¤ÎÂ³¤¤Ï¾ÆÆù¤Ç¡ª
¶Ì¿¹¡§¡Ä¾ÆÆù¤Þ¤Ç¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤é¡£¾ÆÆù¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤é!!
±ÊÀ¥¡§¤½¤ó¤Ê¶¯Ä´¤ä¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¶Ì¿¹¡§¾ÆÆù¿©¤Ù¤Æ¤¹¤°³ØÀ¸¤µ¤ó¤ª²ÈÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡£
±ÊÀ¥¡§ËÍ¡¢¤â¤¦Âç³ØÂ´¶È¤·¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢³ØÀ¸¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¶Ì¿¹¡§¤Ê¤«¤Ê¤«Î÷¤È2¿Í¤ÇÏÃ¤¹µ¡²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤½¤ó¤Ê¤ËÌµ¤¤¤«¤é¤³¤Î´Ø·¸À¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£