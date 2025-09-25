ダイアン津田、『フェイクマミー』で波瑠演じる主人公の転職エージェント役に！「全方向から撮られました（笑）」
津田篤宏（ダイアン）が、波瑠と川栄李奈がダブル主演する10月10日スタートのドラマ『フェイクマミー』（TBS系／毎週金曜22時）で金曜ドラマ初出演を果たす。
【写真】波瑠×川栄李奈、10月期ドラマ『フェイクマミー』でW主演！ 禁断の“母親なりすまし”からはじまる物語
本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことから始まるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。
バラエティ番組で大活躍中のお笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏。TBSの人気番組『水曜日のダウンタウン』では、昨年放送された「視聴者＆出演者が選ぶ“一番好きな説”」企画でターゲットとして登場した回が堂々の1位を獲得し、バラエティ界での存在感をますます高めている。さらに2019年には連続テレビ小説『まんぷく』に出演し、俳優デビューを果たして話題を集めた。そんな津田が、今回TBS金曜ドラマに初出演する。
本作で津田が演じるのは、波瑠演じる薫を担当する転職エージェント・野口俊彰（のぐち・としあき）。転職活動に苦戦する薫に寄り添い、真摯にサポートする役どころだ。物語の序盤から登場し、終盤に向けてその存在がどのように影響していくのか注目される。
初日の撮影を終えた津田は「全方向から撮られました（笑）」とユーモアたっぷりにコメント。初共演となる波瑠からは「長いセリフも完璧でした！」と演技力を絶賛される場面もあった。バラエティ番組で見せる軽妙なトークとは一味違う、津田の俳優としての新たな一面や、波瑠との掛け合いのシーンに期待したい。
金曜ドラマ『フェイクマミー』は、TBS系にて10月10日より毎週金曜22時放送。
