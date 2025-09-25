“かわいすぎるビール売り子”で話題になった伊藤愛真、愛車の大型バイクと2ショット「女性ライダーカッコイイですね」
タレント・グラビアアイドルの伊藤愛真が、24日に自身のインスタグラムを更新。愛車のバイクと撮影したオフショットに絶賛の声が集まっている。
【別カット】大型バイクをクールに乗りこなす伊藤愛真（ほか4枚）
2017年頃にSNSで“かわいすぎるビールの売り子”として話題になり、その後スカウトをきっかけに芸能界デビューした伊藤。バイク好きである彼女は「月刊オートバイwebがUPされましたっ 佐々木さんにたくさんインタビューしてもらい読み応えある内容になっているのでぜひみてね！！！ 画像もこれ以上にたくさん載ってるよ」とつづり、オフショットを多数公開。愛車のヤマハ「MT-07 ABS」にもたれかかったり、乗りこなしたりする姿が様になっておりカッコいい。
コメント欄でもファンから「かっこいい！」「女性ライダーカッコイイですね」「お寺めぐり楽しそう」など、称賛の声が寄せられていた。
引用：「伊藤愛真」インスタグラム（＠__emagram）
【別カット】大型バイクをクールに乗りこなす伊藤愛真（ほか4枚）
2017年頃にSNSで“かわいすぎるビールの売り子”として話題になり、その後スカウトをきっかけに芸能界デビューした伊藤。バイク好きである彼女は「月刊オートバイwebがUPされましたっ 佐々木さんにたくさんインタビューしてもらい読み応えある内容になっているのでぜひみてね！！！ 画像もこれ以上にたくさん載ってるよ」とつづり、オフショットを多数公開。愛車のヤマハ「MT-07 ABS」にもたれかかったり、乗りこなしたりする姿が様になっておりカッコいい。
コメント欄でもファンから「かっこいい！」「女性ライダーカッコイイですね」「お寺めぐり楽しそう」など、称賛の声が寄せられていた。
引用：「伊藤愛真」インスタグラム（＠__emagram）