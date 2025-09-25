Ⓒテレビ東京

King & Prince・永瀬廉が、10⽉9⽇深夜2時5分より、テレビ東京で放映される新規⾳楽トークバラエティ番組「ミュージックカプセル〜⼈⽣の推しソング〜」のレギュラーMCに決定したことを発表した。

本番組では、「⼈⽣の推しソング」をテーマに、毎回幅広いジャンルからゲストをお呼びし、ゲストの⾳楽体験や想い出を通じて、その⼈の⼈⽣に寄り添った楽曲の魅⼒を紹介していく。その曲からゲストの意外な⼀⾯を深掘りし、“⼈⽣を変える楽曲とは何か”をメインレギュラーMC初挑戦の永瀬廉と共に探求する『成⻑型⾳楽トークバラエティー』だ。サブMCには、個⼈で歌⼿活動も⾏っているお笑いコンビ「パーパー」のほしのディスコ。なお、サブMCは週によって替わるとのこと。

初回ゲストには、永瀬が事務所の先輩として公私ともに慕うKis-My-Ft2・⽟森裕太を呼び、2人の親しい関係ならではのトークを繰り広げる。⾳楽の持つ⼒を改めて共有し、視聴者にとっても新しい発⾒や共感を届ける内容となっている。

◾️永瀬廉 コメント

Q1.番組MC が決まった時の感想を教えてください。

何回か番組のMC はさせていただいたことがあるのですが、1⼈は今回が初めてです。ゲストをお迎えしたらどうなるんだろうと少し不安に思いましたが、滅多にできることではないので嬉しかったです。

Q2.初回放送の収録を終えていかがですか。

楽しかったですね〜！ こんなに⾊々な⽅とお話したのは久々というか。（初回放送の収録⽇には1⽇で）7⼈の⽅が来てくださいましたね！ ディスコさんも⼤変だったと思います（笑）。でも、皆さん個性豊かでお話ししていて楽しい⽅ばかりでしたのであっという間でした。

Q3.番組を楽しみにしている視聴者へメッセージをお願いします。

この番組は⾊んな⽅がゲストに来てくださって、推しソングだったり⼈⽣を変えてくれた楽曲を紹介してくださいます。楽しくざっくばらんにお話しさせていただいていますので、深夜帯ですしゆるく観ていただけたらなと思います！ お楽しみに！

◾️10⽉9⽇初回ゲスト：⽟森裕太 コメント

Q1.収録を終えていかがでしたか。

⽟森：なかなか廉とくだけた話とかプライベートの話をするっていうのがなかったから楽しかったですね。

永瀬：久々にこうやって番組でお会いしましたけど結構ゆっくり話しましたね。

⽟森：だいぶ話したと思うよ。1時間弱ぐらいかな。

永瀬：この続きは焼⾁で︕

⽟森：・・・焼⾁までぐらいだったら。焼⾁ぐらいだったら︕︕

永瀬：そんな強調やめてもらっていいですか(笑)

⽟森：焼⾁⾷べてすぐ学⽣さんお家に返さないといけないから。

永瀬：僕、もう⼤学卒業しましたから、学⽣さんじゃないですよ（笑）。

Q2.番組を楽しみにしている視聴者へメッセージをお願いします。

なかなか廉と2⼈で話す機会っていうのもそんなに無いからこの関係性を楽しんでいただけたらなと思います。