◆東都大学野球秋季リーグ戦第２週第１日▽亜大６ー２駒大（２４日・神宮）

亜大はドラフト上位候補に挙がる最速１５２キロ右腕・斉藤汰直（たいち、４年）が駒大を８安打１０三振２失点に抑えて完投し、今季初勝利を挙げた。

１４３球を投げ抜いた。斉藤は、エースのプライドを胸にマウンドに最後まで立ち続けた。「開幕週に連敗したので、今日が一番大事だと分かっていました」。中大との開幕戦で先発したものの、６回途中３失点。この試合では正村公弘監督（６２）から「代わるか？」という打診を何度か受けたが、首を縦には振らなかった。８安打２失点、１０三振を奪う快投だった。

今年から本格的に習得に取り組んだフォークがさえた。４回１死満塁、５回１死二、三塁のピンチは、いずれもフォークを決め球に空振り三振で２つ目のアウトを奪った。「狙って取りました。春より自信を持って投げることができています」と斉藤は胸を張った。

直球にも力があり、９回に１４０キロ台後半を計測。視察したスカウトからは「１位もあっていい」との声が漏れた。「ドラフト１位でプロに行きたいと、入学当時から思っていました」と斉藤。２０年秋以来の優勝と自身の夢の実現へ、神宮で進化した姿を示し続ける。（浜木 俊介）

◆斉藤 汰直（さいとう・たいち）２００３年１２月７日、兵庫県生まれ。２１歳。武庫荘総合では１年秋にベンチ入りし、２年秋から背番号１。３年夏は４回戦敗退。亜大では１年春からリーグ戦に登板し、通算４０試合９勝１２敗。