ちょっと贔屓が過ぎないか。「今日の蘭子」のことである。朝ドラこと連続テレビ小説『あんぱん』（NHK）で河合優実が演じている蘭子について、『あさイチ』で博多華丸が一時期、蘭子のことばかり発言していた。それに「今日の蘭子」というコーナー名のようなものまでついていたのだ。

蘭子の仕草を細かくチェックする華丸に大吉が「気持ち悪い」とたしなめ気味にツッコんだこともある。もう少しまんべんなくほかの俳優のことも褒めてほしかったが、八木（妻夫木聡）との場面の、別のドラマかと思うような濃密さには、ついつい目がいってしまう。



念のため説明すると蘭子は『あんぱん』の主人公ではない。主人公・のぶ（今田美桜）のすぐ下の妹で三姉妹の次女である。河合はヒロインオーディションの最終審査まで残り、その結果、妹役を獲得した。朝ドラに主人公のきょうだいはホームドラマとしては必須であり、人気が出て、妹役を演じた俳優がやがて朝ドラの主人公になることもある。『花子とアン』（14年度前期）の妹役から『まれ』（15年度前期）の主人公になった土屋太鳳や『とと姉ちゃん』（16年度前期）の妹役から『おちょやん』（20年度後期）の主人公になった杉咲花が例としてあげられる。

それにしたって今回の蘭子の注目度は群を抜いている。妹役時代にここまで話題にされる俳優はあまりいないのではないだろうか。余計なお世話だが、今田美桜が『あさイチ』にゲストで来たら華丸はどうするのだろうか（最終回の放送後、プレミアムトークで登場する）。

「俺たちの河合優実」が「みんなの河合優実」に

どうしてこうなったか。24年頃から河合優実ブームが起きているからだ。24年、主演映画『ナミビアの砂漠』（山中瑶子監督）が第77回カンヌ国際映画祭で国際映画批評家連盟賞を受賞し、同じく2024年の主演映画『あんのこと』（入江悠監督）では日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞した。25年8月には、出演した映画『旅と日々』（三宅唱監督）が第78回ロカルノ国際映画祭で金豹賞を受賞し、ワールドプレミアに出席した。国内外で注目されているのだ。

ちょっと前までは「知ってる人なら知っている♪」『怪傑アンパンマン』の歌の歌詞ではないが、それが河合優実だった。デビューは2019年。21年には映画の新人賞を数多く受賞し業界や見巧者からは注目されていた。23年、NHKBSプレミアムの連続ドラマ『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』で主演。そして、先述のような24年の快進撃。

そのうえ全国区の人気を得たのは同年、宮藤官九郎脚本の『不適切にもほどがある！』（TBS系）で80年代の純情ヤンキー少女を演じたことがきっかけだった。ここでは『あんぱん』でヤムおんちゃんを演じている阿部サダヲの娘役で、才人・阿部相手に一歩も引かず、丁々発止の親子喧嘩からハートフルな親子愛まで幅広く演じて、多くの視聴者に愛された。時々あるミュージカル仕立てのシーンでの歌や踊りは堂々たるもので、若き逸材現るという感動を世間にもたらした。

俺たちの河合優実がみんなの河合優実になった、ちょうどその絶好のタイミングに朝ドラ出演である。しかも蘭子の少女時代の悲恋エピソードがまた鮮烈だった。ドラマの終盤、妻夫木聡演じる八木との大人の恋模様が視聴者をざわつかせているが、少女時代に一度、身を焦がす恋をした。これがドラマ前半のハイライトとなった。

プラトニックな“一生の恋”から大人のラブロマンスへ…

朝田家の次女として慎ましく生活していた蘭子は、家業である石材店の住み込み職人・豪（細田佳央太）に恋をした。が、戦争がはじまって豪は出征してしまう。彼が出発する前に、お互いの思いを確認しあったふたりは、母・羽多子（江口のりこ）のゆるしを得て一晩ふたりで過ごす。蘭子と豪のピュアな恋。プラトニックなのに、河合優実が田中裕子か山口百恵かというほどしっとりと色っぽく、目が離せなかった。

豪が戦争から無事帰ってくるように彼の愛用の半纏に祈りを捧げていたが、悲しいことに彼は帰ってこなかった。「一生一度の恋だった」とその後、恋をせず、まして結婚もせず、映画評論などを手掛けるライターとして身を立てる。それが終盤になって、戦争で妻子を亡くした八木と孤独が響き合いはじめる。

戦災孤児にぬくもりが必要だと言う八木に「そういう八木さんを、誰か、抱きしめてくれる人は……」と意味深なことを囁き、年上の八木の心を揺らす。蘭子に惹かれることが止められなくなった八木と雨の中、ひとつ傘の下で……。傘の柄に手を重ね合ったふたりの湿度の高さに、視聴者も華丸も『あさイチ』の鈴木奈穂子アナもにやにやしっぱなしだった。

そして、第127回で、ついに蘭子は八木を抱きしめる。まるで蘭子のほうが年上のようにも見える圧倒的包容力だった。

河合優実はあっさりした目鼻立ちで、表情もどちらかというと乏しく見える。にもかかわらず、ものすごく印象に残るのだ。なぜか。河合優実は実にさりげなく「見せる」芝居をしているからだ。

いわゆるテレビドラマで話題になる顔芸やオーバーアクトはしない。だが、内面重視のナチュラルな演技をする俳優に位置づけられるかと思うと、実はそうでもない。

代表的なものが、豪に告白されたときの動きだ。手を頭に当てて小首を傾げる仕草を河合はした。決してナチュラルな動きではない。でもその違和感によって印象度は確実に上がったのだ。当人にこの仕草について聞いたところ、台本では、後退りすると書いてあったが、うまくできなかったので、ディレクターと相談した結果、困惑を表現するために手の仕草を考えたそうだ（出典：「プラスアクト」2025年10月号）。

件のシーン以降、気にして見ていると河合優実はわりと手を使う。例えば、のぶと嵩のささやかな結婚パーティーでふたりを迎えるとき河合は飾りつけの紙テープのようなものを手にして軽くにぎにぎしている（第90回）。また、久しぶりに会ったヤムの話を聞くにあたり両手を前で重ねているが、肘の角度に意識を感じる（第123回）。他の回では腕組みしていることもあった。極力手持ち無沙汰や棒立ちになることを避けようとしているように思う。

中には、感情さえ心に持っていれば何もしなくても伝わるという方法論の俳優もいる。だが、河合のように身体を使って情報を伝えてくれると、やっぱり印象に残るのだ。それはおそらく彼女がダンスという身体表現を10代の頃から経験していたからであろう。

さらに河合は、松尾スズキ作・演出の舞台に出たときに「デフォルメする」ことを学んだという。そう聞いたとき河合優実がなぜ印象的なのか、その秘密に少し近づけた気がした。華丸が蘭子の仕草につい言及してしまうのも、彼女の「デフォルメ」の力に目がいっているからではないだろうか。

河合優実が俳優として一気に駆け上がった理由

戦前の着物姿、戦後の洋服姿などの着こなしや佇まいが、当時の写真や絵などを彷彿とさせるようで、おそらく見え方を研究している。昔のことはわからないし、台本に書かれたことだけ信じて演じるというやり方もあるだろう。だが河合は、当時の人の気持ちはわからないが、現存する写真や絵画の仕草を取り入れることで、当時の人の感情に寄り添っていく。そうやってその時代と現代の架け橋になってくれているような気がする。

〈「着物を着ている人の生活感にリアリティを出すことが最初は難しかったです。どうしても自分自身の、現代人の体の使い方になっているなと、とくに最初の頃に自分の姿を見て思うことがありました。でも、着物を着ていると自然と出てくる仕草や姿勢があるんです。例えば、裾を直す仕草だとか。そういうことがとても勉強になりました」 （出典：ダイヤモンド・オンライン『朝ドラPが一発で惚れた！蘭子役・河合優実が選考中に見せた「気になる行動」【あんぱん】』2025年5月21日）〉

着物の着方や仕草の特徴を強調（デフォルメ）することで、見るほうに情報を伝えてくれる。

河合優実が俳優としてここまで一気に駆け上がってきたことには、こんなふうに表現を突き詰めようとする強い情熱がある。文春オンラインの過去記事にも取り上げられているが、高校時代の文化祭で、ミュージカル『コーラスライン』に影響された演劇をつくった。彼女の放ったセリフのなかに「夢ぐらい見させろ」というものがあり、それを聞いた母親は娘が芸能の道を目指すことをゆるしたそうだ。

河合が魅入られた『コーラスライン』は無名のダンサーたちがバックダンサーのオーディションに挑む物語で、それぞれが自分の思いを熱く語り、歌い踊る。たとえトップスターではなくてもステージに立って踊りたい。そう夢見る人たちの物語に突き動かされた10代の河合の内側にはふつふつとたぎるマグマがあったことだろう。

映画の登場人物たちはあくまでもバックダンサーだが、河合優実はそうじゃない。「コーラスライン」というバックダンサーとメインダンサーとを隔てるラインを超えて、いまセンターに躍り出ている。

〈「落ち着いているね、と言われるようになったのは、高校を卒業して仕事をはじめてからです。幼い頃から一人で遊んでいるようなところもありましたが、学校でリーダーをやることもありましたし、家でもおしゃべりなほうです。自分では変わった感覚はなくて。いろいろな面があって、何かのきっかけで落ち着いたところが前に出てきたのかなと思います」（出典：前掲、ダイヤモンド・オンライン）〉

10代のとき演劇の世界を夢見てキラキラしていた。その感じは映画『ちょっと思い出しただけ』（22年 松居大悟監督）を見ると想像できる。河合の役は、ダンサーだった主人公（池松壮亮）の後輩で、ダンスの才能をめきめき伸ばしている人物。先輩にも積極的に接近してきて、彼の恋人（伊藤沙莉）をやきもきさせる。クセのある役の多い河合だが、この役は等身大で、若さと才気と希望にあふれた河合優実そのもののようにも見える。

いずれにしても伸び盛りであることは紛れもない事実。彼女のなかの情熱とポテンシャルが抑えきれずに全身からにじみ出て、視聴者の心を捉える。でも決して暑苦しくない。薄口の顔立ちで浮世絵の女性のようにひんやりして見えて、唇だけがぽてっと蕾のようだ。

冷静と情熱、ナチュラルなところと様式性、足し算と引き算のバランスがいいのは河合優実の恵まれたところであり、これぞ令和に愛される人なのではないだろうか。

（木俣 冬）