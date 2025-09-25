黒縁メガネが止まらない！OWNDAYSから黒にこだわった新フレームが一気に登場

国内メガネブランド・OWNDAYS（オンデーズ）より、人気フレームコレクション「BACK in BLACK」の最新シリーズ第2弾が9月18日に登場しました。

その名の通り“黒”にこだわったコレクションは、王道のウェリントン型やボストン型など全7モデル・各3色と幅広いラインナップで展開。いずれも普段からメガネを使っている人の好みやニーズに応えるのはもちろんのこと、秋シーズンからのイメージチェンジを考えている方にもマッチする、シンプルさと高い洗練性を兼ね備えた実用的なデザインとなっています。

「ウェリントン型（OB2007X-5A）」（1万1000円）はシーンを選ばずに掛けられる、王道にして信頼感を持ち合わせた定番のプラスチック製フレーム。カラーはブラック、マットブラック、ブラック／ブラウンデミの3色で、サイズは51×20-145×44.0（左からフレームの片目の幅・内径／鼻部の間隔／テンプル長／フレームの片目の高さ・内径、単位はmm、以下同）となります。

スマートさを印象付ける「スクエア型（OB2008X-5A）」（1万3000円）は、薄厚で奥行を持たせた樹脂製フレームにβチタン製の軽量細身のテンプルを組み合わせ、軽やかな掛け心地とともに知的なイメージを付与。ミニマルな仕様ながらも存在感を放つ一本です。フレームカラーはマットブラック、ブラックデミ、ブラックの3色、サイズは55×18-145×36.0となります。

「ラウンド型（OB1007Z-5A）」（1万1000円）は、丸いレンズがもたらす柔和な雰囲気と黒いフレームが持つシャープな印象。異なるふたつが組み合わさることで、洗練さの中に親しみ感のある絶妙なバランスを生み出します。素材はフレーム、テンプルともメタル製で、アーチ状のブリッジデザインがアクセントに。カラーはマットブラック、ブラック／ピンクゴールド、ブラック／ハーフトーンの3色、サイズは50×19-143×45.3です。

全ての素材にチタン合金を用いた「ボストン型（OB1008X-5A）」（1万3000円）は、軽やかな掛け心地と優れた耐久性を両立。オンオフをシームレスに繋ぐ細身の仕様で、どんなシーンにもマッチする汎用性の高さが魅力の一本です。カラーはマットブラック、マットブラック／ピンクゴールド、ブラック／シルバーの3色、サイズは50×19-140×45.7です。

ウェリントンとボストンのシェイプを融合した「ボスリントン型（OB2014B-5A）」（1万3000円）は、ディテールへのこだわりを持つ人にオススメの一本。特徴的な形状のテンプルから透けて見える芯金には、アールデコ建築から着想を得た精巧な彫刻が施されています。素材はプラスチックで、カラーはブラック、マットブラック、フレーハーフトーンの3色。サイズは46×21-145×38.7となります。

別デザインの「ボストン型（OB2011G-5A）」と「ウェリントン型（OB2012G-5A）」（ともに1万5000円）は、目元に力強さをもたらす肉厚のプラスチック製フレームを採用。対照的にすっきりとしたラインのチタン合金製テンプルと、そのサイドに施された精巧な噛み合わせ構造が、堅牢な造りと美しさを両立させるなど、掛ける人の個性も際立たせる一本に仕上げられています。

カラーは両モデルともブラック、マットブラック、ブラックハーフトーンの3色。サイズはボストン型が49×22-145×41.1、ウェリントン型は52×20-145×39.8です。

なお、全てのモデルでレンズが標準でセットされており、度入りの有無、材質や厚み、機能性などのセレクトによって価格が変わります。また、2本同時購入時は2本目の価格が半額になりますよ。

