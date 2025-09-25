スタイリッシュなデザインと安心の性能【アメリカンツーリスター】の拡張機能付きスーツケースがAmazonで販売中！
機能性も美しさも備えた上質な旅を演出する【アメリカンツーリスター】の中型キャリーがAmazonで販売中！
ブリンク（BRINK）は、見た目と機能性のバランスを兼ね備えたラゲッジ。耐久性の高いABS素材を使用し、洗練された美しいデザインが特徴。機内持ち込みサイズのスピナー55は、スムーズな動きを実現するダブルホイール＆荷物を安全に保管できるTSAコンビネーションロックを装備。スピナー70EXPには、荷物が増えても収納スペースを拡張できるエキスパンダーが付属している。
約3.9kgと軽量ながら耐久性に優れ、長期旅行にも安心して使えるスーツケース。4〜6泊に最適なサイズで使い勝手が良い設計になっている。
容量は77Lから85Lに拡張可能で、お土産や増えた荷物もスマートに収納できる。余裕を持って旅を楽しめる工夫が施されている。
ダブルホイール仕様で段差もスムーズに走行可能。360度回転するキャスターが移動を快適にし、空港や駅でのストレスを軽減してくれる。
内部はクロスベルトで荷物をしっかり固定し、ディバイダーには便利なポケット付き。整理整頓がしやすく、旅の準備も効率的に進められる。
