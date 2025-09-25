ついに最終週を迎えたNHK連続テレビ小説（以下、朝ドラ）『あんぱん』。ヒロインののぶ（今田美桜）と嵩（北村匠海）が二人三脚で国民的キャラクターを生み出すまでを描いた本作では、彼らを取り巻くたくさんの人物が登場した。

【画像】「朝ドラが“大人の雰囲気”に…」蘭子（河合優実）と八木（妻夫木聡）が2人きりになったシーン

その中には、画面に映っただけでドラマの空気感をガラリと変えてしまうキャラクターもいた。それが河合優実が演じる蘭子である。



河合優実 ©時事通信社

視聴者が涙した豪（細田佳央太）との切ない恋

蘭子は朝田家の次女で、一度決めたら猪突猛進の姉・のぶと、天真爛漫な末っ子・メイコ（原菜乃華）に挟まれたしっかり者。相手の考えを読んで的確な行動をするところは、仕事をしっかりこなしながら、困っている人がいたら助ける三姉妹の母・羽多子（江口のりこ）に似ている。一方で、自分の心の内をさらけ出すのが苦手で、辛口発言をしてしまうこともある。

そんな蘭子の名場面といえば、祖父・釜次（吉田鋼太郎）に弟子入りしていた石工・原豪（細田佳央太）との淡く切ない恋だ。私たち視聴者が最初に「おや？」と思ったのは、御免与町の祭りで行われたパン食い競争でのシーンではないだろうか。

賞品であるラジオを釜次が欲しがったことをきっかけにパン食い競争に出ることにした豪は、参加登録のためお祭り会場へ。そこで受付をしていたのは蘭子だった。

「豪ちゃんも出るが？」「親方のために頑張ります」「応援するきね」と、交わしている言葉は淡々としているのに、蘭子のいつもとはちょっと違う弾んだ声と嬉しそうに豪を見つめる表情。賑やかな祭りの中でふたりの周りだけが静まり返るような演出も、河合の芝居があってこそ説得力を帯びていた。

「おまさんのこと、うんと好きちや」

しかし、戦争という残酷な現実がふたりの前に立ちはだかる。ついに豪にも赤紙が届き、戦地に出征することとなる。

壮行会の夜、朝田三姉妹がよさこい節を披露したのち、豪は黙って朝田家を出ていく。蘭子はそれに気づいて彼を追いかけた。

「きっと戻ってきて」「きっとやのうて絶対や」と蘭子が精一杯の思いを伝えると、これまで素っ気ない態度だった豪がついに「戻ってきたらわしの嫁になってください」と気持ちを伝えた。

豪は、蘭子のことが好きではあるものの、親方の孫娘であることから伝えられないでおり、皮肉にも“もう会えないかもしれない”という思いがふたりを素直にさせたのだ。

自分の気持ちをすぐに言葉にしないタイプの蘭子と豪が、お互いに大切に温めて育てていた愛が見えた瞬間だった。

ここで注目すべきは、河合の“返事の仕方”だ。蘭子は素直に「はい」とは答えず、嬉しそうに照れて首をかしげ、しばし間を置き、「うち、おまさんのこと、うんと好きちや」と言葉を絞り出した。どうしてもこの“好き”を伝えたかった蘭子の思いの大きさと強さ、そして勇気が伝わってくる場面だった。

静かに強く思いあっているふたりの姿があったからこそ今でも戦争がなく、このふたりが結ばれていたら、と考えてしまうし、改めて戦争の悲惨さを感じざるを得ない。

河合優実が繰り返していた“仕草”の意味

時が経っても蘭子は豪のことを大切に思い、家には彼が仕事の時に羽織っていた半纏をかけていた。

そして、嵩やのぶを通して八木（妻夫木聡）に出会い、八木の会社の主力商品であるビーチサンダルのキャッチコピーを任されるなど、一緒に仕事をしていくように。その中で、八木に惹かれている自分を自覚するがこの恋もまた、もどかしい。

蘭子は豪と八木への思いにうまく折り合いをつけることができず、意図的に八木と会うのを避けるようになってしまうのだ。

蘭子の思いを察し、なかなか会社に顔を見せない蘭子のもとへ足を運んだ八木とふたりきりになるシーンは、朝ドラらしからぬ大人の雰囲気が際立つ場面だった。

「雑誌を届けにきた」と言うわりには、いつになく真剣な八木とぎこちない蘭子。引っ越しを間近に控え、手伝えることはないかと申し出る八木に、蘭子はなんとかできることを探し、ジャムの瓶のふたを開けてもらう。

この場面で流れるのは、音楽ではなくどこか緊張したようなふたりの息遣いだ。そのうち、にわか雨が降り出し雨音がBGMとなっていく。溢れ出すように突然降り出した雨と仄暗い雰囲気は、蘭子の気持ちを表しているようだった。さながら映画のようなそのワンシーンが心に残った視聴者も多いのではないだろうか。

河合はどこか陰を感じさせる雰囲気をまとっており、場の空気を一変させる力を持っている。だが、彼女の演技に引き込まれる理由はそれだけではない。よく見ると細かい所作にも気を配っている様子が窺えるのだ。

豪に思いを伝えるときも、八木を前に言葉を選ぶときも、ふと髪に触れる仕草やこめかみに手をやる動作が重なる。感情を抑えきれない瞬間に自然と出る仕草を役に落とし込んでいることがわかり、彼女の役作りの深さに驚かされる。

若手もベテランも演技合戦を繰り広げていた朝ドラ『あんぱん』。その中でも際立った演技を見せた河合は、今後さらに飛躍していくことだろう。彼女の演技がもたらす余韻を、これからも見届けたい。

（久保田 ひかる）