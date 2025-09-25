国民的キャラクターを生んだやなせたかし夫婦をモデルにした朝ドラ『あんぱん』が、ついに最終回を迎える。3月からスタートし、全26週で構成された本作で、アンパンマンが生まれたのは終盤、8月後半だった。

今田美桜演じる『あんぱん』ヒロインののぶ（NHK『あんぱん』Xより）

あんぱんを手に空を飛ぶ太ったおじちゃんのキャラクターは、嵩（北村匠海）が紆余曲折しながらも、ようやく辿り着いた「逆転しない正義」の象徴だ。妻であるのぶ（今田美桜）だけは、その良さを理解してくれるものの、スタイリッシュなヒーロー像とかけ離れた元祖アンパンマンは、世間に全くウケない。ようやっとアンパンマンがあの姿に生まれ変わるのは、第24週のことだ。

第25週「怪傑アンパンマン」では、大ヒット曲を手がけた盟友・いせたくや（大森元貴）の発案で、アンパンマンの舞台化が決まる。結果的に満員御礼の初日を迎え、国民的大ヒットへの兆しを感じるようなエピソードだったが、ブレイクのきっかけであるアニメ化は、そのさらに10年以上も先のことである。

朝ドラは「毎日休めない短距離の全力疾走」

『花子とアン』以来2度目の朝ドラ脚本を手掛けた中園ミホは、『ちゅらさん』『おひさま』『ひよっこ』と3度の朝ドラを経験した脚本家・岡田惠和から、こんなことを言われたそうだ。

〈「中園さんは朝ドラをマラソンだと思っているでしょ？ でも違うんだよ。毎日休めない短距離の全力疾走なんだよ」（「BRUTUS」2025年9月1日号）〉

かくいう筆者も朝ドラは、ゴールが遥か先のマラソンだと思っていた。けれど、連続ドラマも一話完結型の需要が高まる時代。とりわけ昨今の朝ドラは、半年間もの並走に付き合ってもらうために、ストーリーの工夫だけでなく、リスクヘッジも求められる。

15分×5日＝1話の構成は、通常のドラマよりも視聴者のフラストレーションが溜まりやすいのではないか。一度否定的に感じてしまうと、視聴者自身も負のループから抜け出しにくい。となるとたしかに、毎回15分の中に、小さな“ゴール”となるオチや見せ場を設けるほうが、現代の視聴者には合うのかもしれない。

……となれば、大器晩成のやなせたかしの人生を朝ドラにすること自体が、とてつもなく難しかったのではないだろうか。

『あんぱん』の企画は、幼い頃にやなせ本人と交流があった中園からの提案だった（前出「BRUTUS」）。やなせに関する資料は潤沢な一方、妻・暢について明かされていたことはごくわずか。

しかし2024年、日本郵船株式会社に務めていた小松総一郎と結婚・死別していたことがニュースになり、脚本の執筆が進んでいた最中、次郎（中島歩）との展開を急遽組み込むことになったそうだ。

のぶが抱える“大きな後悔”

やなせの妻・暢を朝ドラのモデルにする難しさは、単に資料が乏しかったからだけではない。嵩と同じく、ヒロインであるのぶ自身の物語もまた、長い時間をかけてようやく一つの答えに辿り着く――いわば、超ロングシュートを届けようとしているからだ。

「たっすぃがは、いかん！」と嵩を鼓舞するハチキン（=快活で負けん気の強い性格）なのぶには、大きな二つの後悔が渦巻いている。「軍国教育への加担」と「亡き父の願いを果たせず、何者にもなれなかった自分への後ろめたさ」だ。

『あんぱん』の前半パートでは、やなせの人生観を決定づけた過酷な戦争体験を、2ヶ月以上かけて入念に描いた。作品の軸であるのぶが、教師として軍国教育の渦中に身を置き、「愛国の鑑」と崇められていた設定は、朝ドラの中でも挑戦的だ。一度道を誤ったヒロインに、視聴者が付いてきてくれるかどうかは“賭け”だったようにも思う。

教師になりたかったのぶが夢への一歩を踏み出した女子師範学校時代、厳格な教師・黒井雪子（瀧内公美）の姿を通して、当時の軍国教育がいかに若者の人格形成に作用したかを、容赦無く突きつける。彼女のパーソナルな部分をあえて描かないことで、そうならざるを得なかった当時の空気感を浮き彫りにした構成が巧みだ。

軍国主義に傾倒したのは「そういう時代だったから」に他ならないが、のぶ自身が“自分の頭で考えることを放棄した”せいで、時代の波に飲まれてしまったと悔やむ姿が印象的だった。

「今度こそ周りに流されんように、しっかり自分の足で立って、ちゃんと自分の頭で考えたいと思うちょります」

河合優実演じる蘭子との違いは…

それは、疑問を抱きながらもお国のために戦った嵩と、「愛国の鑑」と称賛されるのぶの傍らで反戦を唱えつづけた妹・蘭子（河合優実）のように、時代に染まらない彼らの強さを一層際立たせる。

特に河合に託された蘭子は、『あんぱん』における裏ヒロインのような存在だ。長年想いつづけてきた豪（細田佳央太）を戦争で亡くし、のぶとはたびたび衝突していた。さらに追い討ちをかけるように、戦地から戻った男性たちの職場復帰で、蘭子は郵便局を解雇されてしまう。

だが、趣味で投稿していた映画批評が評価され、毒舌映画ライターとして才能を開花する。まさに「自分の頭で物事を考えた」彼女だからこそ、切り拓けた道だ。やがて、戦争を経験した人々のやりきれない思いを取材するルポライターとしても活動するのだが、圧倒的な筆致で戦争の惨状を訴える蘭子は、かつて高知新報の記者として、名も無き人々の声を拾い上げていたのぶが“なりたかった姿”と重なる。

さらに、嵩の才能が世に認められていく『あんぱん』後半では、「天才の“妻”としてどう生きるか」というのぶの葛藤が描かれる。女性の生涯を描く朝ドラにおいて、天才の“妻”は定番の設定だ。インスタントラーメンを生んだ安藤百福の妻・仁子をヒロインに据えた『まんぷく』、福島を代表する作曲家・古関裕而を描いた『エール』や植物学者・牧野富太郎をモデルにした『らんまん』にも、天才を支える妻がいる。彼女たちは影の脇役ではなく、天才たちが憧れる唯一無二の存在なのだ。

のぶも、天才・嵩にとってのミューズではある。しかし、キャリア志向ののぶは、結果的に何者にもなれなかった自分を許せない。夢だった教師になり、地元の新聞社で女性初の記者として将来を期待され、代議士に秘書として迎えられるも、そのどれをも成し遂げることができなかった。さらには、母親にもなれなかったことも、のぶを苦しめるのである。

「うちは何者にもなれんかった」「赤ちゃんを産むこともできんかった」

「でも……。うちは何者にもなれんかった。教師も、代議士の秘書も、会社勤めも。何一つ、やり遂げれんかった。嵩さんの赤ちゃんを産むこともできんかった。嵩さんは子どもが欲しかったやろうに」

「けんど、時々思うがよ。うちは、何のために生まれてきたがやろう、って。精いっぱい頑張ったつもりやったけど、何者にもなれんかった。そんな自分が情けなくて。世の中に忘れられたような、置き去りにされたような気持ちになるがよ」

その後悔を紐解いていくと、第4話で早々に退場した父・結太郎（加瀬亮）の「女子も大志を抱きや」に行き着くのだから、なかなか根が深い。酷なことに、ここでも、ライターとして世間に存在を示す蘭子と対になっているのだ（突如のぶがお茶の先生になったのも、何者かになりたい願望を諦めきれなかった彼女が懸命に模索した結果かと思っていたが、やなせ宅に茶道の稽古場があったことは史実通りである）。

「アンパンマン読み聞かせ」シーンが意味するもの

自己実現を追い求めつづけたのぶは、きわめて現代的なヒロインだったといえる。子どもたちへの絵本の読み聞かせは、アンパンマンを広めたいという思いが第一にある。けれど、“何者にもなれなかった”のぶが、軍国教育を施した子どもたちへの贖罪にも感じられた。

長い長い旅路を終え、正義感と責任感が人一倍強い彼女がようやく自分を許せたとき、正しさが求められる今の私たちの心にも、そっと優しい風が吹くかもしれない。

（明日菜子）