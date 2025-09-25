

Prime Videoオリジナルの新たな動きに注目だ（出所：Prime Video公式Instagram）

【画像】意欲作が続々と…今月配信開始の『セフレと恋人の境界線』など、アマプラバラエティたち

利用者数が今年末には3890万人を超えるといわれ、生活インフラ化がますます進んでいる有料動画配信サービス。ICT総研の調査（*1）によると、各社サービスの中で今年利用率トップを獲得したのは、Amazonが提供する「Prime Video」だ。

Prime Videoといえばこれまで、月額利用料金の手頃さや、ECサービスでの配送無料などの豊富な会員特典が「コスパ重視」のユーザーから評価されてきた。

一方、ドラマやドキュメンタリーなどのオリジナル作品であればNetflix、見放題の作品数であればU-NEXTのブランドが強く、「コンテンツ充実度」においてPrime Videoは他社に一歩遅れてきた側面がある。

だが近頃、そんなPrime Videoの日本版コンテンツに、おもしろい変化が起きている。本稿では今年のオリジナル作品をたどりながら、その変化についてレポートしてみたい。

実験的な新バラエティが次々と登場

気になるのは、国内バラエティの活発な動きだ。

今年のラインナップを見ると、1月に『〇女は愚痴りたい』（出演：YOU、梨花、MEGUMI、永野）、3月に『シークレットNGハウス』（出演：嵐・二宮和也、オードリー・若林正恭）、4月に『3年C組 指原×翔太』（出演：指原莉乃、Snow Man・渡辺翔太）、7月に『賞金1億円の人脈＆人望バトル トモダチ100人よべるかな？』（出演：バナナマン・設楽統、バカリズム）、9月に『セフレと恋人の境界線』（出演：YOU、令和ロマン・郄比良くるま、ラランド・サーヤ、千葉雄大）と、立て続けに新バラエティが公開されている。

6月配信の恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン シーズン6』を上記に加えるなら、隔月または毎月のハイペースでオリジナルの新作が投入されている状況だ。

では昨年はどうだったかというと、更新頻度にもっとバラつきがあった。8月の『世界平和結社 エンゼルフレンチキッス』、10月の『KILLAH KUTS』『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ』、12月の『ベストフレンドハウス』などが代表的なコンテンツだが、上半期の1〜5月は国内オリジナルの新作なし。配信本数も、今年分が昨年分を現時点で上回っている。



今月配信が始まった『セフレと恋人の境界線』（出所：Prime Video公式Instagram）



『シークレットNGハウス』では二宮＆若林がMCに（出所：Prime Video公式Instagram）

そのようにバラエティラッシュが続く2025年。中でも注目を集めていたのが、7月に公開された『賞金1億円の人脈＆人望バトル トモダチ100人よべるかな？』だ。

バナナマン・設楽とバカリズムがMCを務める同番組は、その名のとおり「賞金1億円」をかけた大規模なゲームバラエティ。出演者の、さらば青春の光・森田哲矢、Matt、河合郁人が3チームに分かれ、ルールの縛りに従いながら人脈を駆使して"トモダチ100人"を集めるべく奮闘する。



「収録カメラ60台」「企画構想1年以上」「収録連続14時間」など力の入ったキーワードが並んだ番組だったが、公開後の反応もそれに応え、Prime Video内ランキングではトップ3にランクインした。

着実に勢いを増している今年のPrime Video。制作のキーパーソンと見られるのが、『シークレットNGハウス』『3年C組 指原×翔太』『〜トモダチ100人よべるかな？』『セフレと恋人の境界線』など多くの番組に携わるAmazon Studiosの演出家・プロデューサー、芦田太郎氏だ。

『あざとくて』などのテレ朝出身P、増す存在感

芦田氏は2022年までテレビ朝日のバラエティ制作班に在籍し、人気番組『あざとくて何が悪いの？』をはじめ『あいつ今何してる？』『トゲアリトゲナシトゲトゲ』『まだアプデしてないの？』などを担当。

立ち上げから携わった『あざとくて〜』では、田中みな実、弘中綾香を初代MCに抜擢し、アナウンサーの役割とはまた異なる、タレントとしてユーモアが輝く場を作り出した。

出演者の才能を見抜き、そのポテンシャルを最大限に引き出す。そんな「人」にフォーカスした番組づくりが芦田の強みだという。その姿勢は、Prime Videoの担当番組からも感じられる。

先述した『〜トモダチ100人よべるかな？』も、大人数が出演する内容でありながら、意外と「人」の個性が見える番組だった。ゲームに集められたトモダチたちは目的を知らされないため、「謎の状況をどう受け止めて行動するか」という部分に、その人らしさが際立つ。



100名以上の芸能人が集った『〜トモダチ100人よべるかな？』（出所：Prime Video公式Instagram）



意外な友人たちがサプライズ的に登場する（出所：Prime Video公式Instagram）

指原莉乃とSnow Man・渡辺翔太によるトークバラエティ『3年C組 指原×翔太』は、MC陣の素を掘り下げ、新たな一面に迫った。忖度なしで“弱点克服”に挑むというコンセプトのもと2人は苦手なシチュエーションに挑戦し、結果、意外な人間味を引き出されることになるのだ。

「バラエティのアマプラ」化、定着なるか

アイドル出身の指原と現役アイドルの渡辺（しかも2人は高校の同級生だという）、というMCコンビのキャスティングが新鮮なように、これからアマプラ発の意外な名タッグが生まれる可能性もある。配信番組ならではの自由度の高い番組づくりに、今後の期待が高まる。

今年のPrime Videoに見えるオリジナルバラエティの活発な動きは、今のところ実験的な取り組みのようにも思える。新番組の中には既に「シーズン1」と銘打たれていて、シリーズ化されそうな番組もあるが、実際の反響次第で先の展開は変わっていくだろう。

これまではコスパや特典がメリットとして謳われがちだったPrime Videoだが、国内市場では近い将来、「オリジナルバラエティ」が看板の一つとして掲げられる日が来るかもしれない。これからの動向に注目したい。

*1 ICT総研「2025年 有料動画配信サービス利用動向に関する調査」より

（白川 穂先 ： エンタメコラムニスト／文筆家）