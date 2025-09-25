¡ÚÅìÂç¢ª¥Þ¥Ã¥¥ó¥¼¡¼¢ª³Ø½¬½Î³«½Î¡ÛÊÙ¶¯Ë¡¤Î¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤°Åµ½Ñ¡×¤È¤Ï¡©
¹â¹»¤ËÄÌ¤ï¤º¤Ë¡¢ÆÈ³Ø¤ÇÅìµþÂç³ØÊ¸²Ê°ìÎà¤Ë¡È¤Û¤Ü¥È¥Ã¥×¹ç³Ê¡É¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¹ñ¸ìÆÃ²½¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÄÊÌ»ØÆ³¡Ö¥è¥ß¥µ¥Þ¡£¡×¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¿ÀÅÄÄ¾¼ù»á¤À¡£¤½¤ó¤Ê¿ÀÅÄ»á¤Ï¼õ¸³¤ÎºÝ¡¢¡Ö°Åµ²ÊÌÜ¤ò³Ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë°ìÈÖÌò¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆÉ¤à¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö²»ÆÉ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÌÛÆÉ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤¼¡¢ÌÛÆÉ¤¬¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÍ¸ú¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¿ÀÅÄ»á¤ÎÃø½ñ¡ØÀ®ÀÓ¥¢¥Ã¥×¤Ï¡Ö¹ñ¸ì¡×¤Ç·è¤Þ¤ë¡ª ÊÐº¹ÃÍ45¤«¤é¤ÎÅìÂç¹ç³Ê¡Ö´°Á´ÆÈ³Ø¡úÊÙ¶¯Ë¡¡×¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÅìÂç¼õ¸³¤òÆÍÇË¤·¤¿¿ÀÅÄ»á¤¬ÌÛÆÉ¤ò¤¹¤¹¤á¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¿¿ÀÂåÍµ»Ò¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¡Ë
¹â¹»¿Ê³Ø¤»¤º¤ËÅìÂç¤Ë¹ç³Ê¡£¤½¤ÎÈë·í¤Ï¹ñ¸ìÎÏ
¡¡¿ÀÅÄ»á¤¬¡ÖÅìÂç¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¡×¤È·è¤á¤¿¤Î¤ÏÃæ³Ø¹»3Ç¯À¸¤Î»þ¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â·è¤á¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿ÀÅÄ»á¤Ï¡¢¡Ö¹â¹»¤ËÄÌ¤¦¤ÈÈó¸úÎ¨¤Ê»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅìÂç¹ç³Ê¤Î²ó¤êÆ»¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤¨»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡15ºÐ¤Î»þ¤Ë¼õ¤±¤¿ÌÏ»î¤Ç¤ÏÊÐº¹ÃÍ45¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿ÀÅÄ»á¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÆÈ³Ø¤ÇÅìÂç¹ç³Ê¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢°ìÈÖÌòÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¹ñ¸ìÎÏ¡×¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¿ÀÅÄ»á¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÖÆ¬¤¬¤¤¤¤¿Í¡×¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
Áê¼ê¤ÎÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤òÅ¬ÀÚ¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë
¢½Ï¹Í¤¹¤ëÎÏ
Íý²ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨È´¤±¤ë
£ÅÁÃ£¤¹¤ëÎÏ
¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤ò¹½Â¤Åª¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡ÊP.11¡Ë
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤Ï¡Ö¹ñ¸ì¤ÇÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë³Ø¤Ó¤Î¾ì¤ÇÂç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Öµ²±¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤â¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Öµ²±ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤Ë¡¢ºÇ¤âÍ¸ú¤Ê¤Î¤Ï¡ØÆÉ¤à¡Ù¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñ¸ìÎÏ¤Ïµ²±¤òÂç¤¤¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
°Åµ¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢²»ÆÉ¤«ÌÛÆÉ¤«
¡¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢ÆÉ¤à¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡£¿ÀÅÄ»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤òµó¤²¤ë¡£
¡¡ÖÆÉ¤à¡×¤Ï¡Ö½ñ¤¯¡×¤è¤êÂ®¤¯¡¢¡Ö½ñ¤¯¡×¤Î19ÇÜ¤ÎÂ®¤µ¤Ç¡ÖÆÉ¤à¡×¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢ ¡¤Ë¤è¤ê¡¢1²ó¡Ö½ñ¤¯¡×´Ö¤Ë¡¢19²ó¡ÖÆÉ¤à¡×¤¬¤Ç¤¤ë¡£
£ È¿Éü³Ø½¬¤Ë¤è¤Ã¤Æµ²±¤ÎÄêÃåÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¤¬¡¢¡Ö½ñ¤¯¡×¤è¤ê¤â¡ÖÆÉ¤à¡×¤Û¤¦¤¬Ï«ÎÏ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢È¿ÉüÎý½¬¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤ë
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤«¤é¡¢¡Ö½ñ¤¯¡×¤è¤ê¡ÖÆÉ¤à¡×¤Û¤¦¤¬µ²±¤¬ÄêÃå¤·¤ä¤¹¤¤¤È¸ì¤ë¿ÀÅÄ»á¤À¤¬¡¢Æ±¤¸¡ÖÆÉ¤à¡×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö²»ÆÉ¡×¤è¤ê¡ÖÌÛÆÉ¡×¤Î¤Û¤¦¤¬¸ú²ÌÅª¤À¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¿ÀÅÄ»á¤Î»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ÎÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÀÅÄ»á¤Ï15¡Á16ºÐ¤Îº¢¤Ë¥É¥¤¥Ä¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì½¬ÆÀ¤Î¤¿¤á¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸½ÃÏ¤Î¸ì³Ø³Ø¹»¤¬¡¢²»ÆÉ¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£¤½¤³¤Ç¡¢¿ÀÅÄ»á¤Ï¥É¥¤¥Ä¸ì¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤ò²»ÆÉ¤·¤¿¸å¡¢¡Ö¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤òÆÉ¤ó¤Ç¤É¤¦»×¤Ã¤¿¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
±Ñ¸ì¤ÎÊ¸¾Ï¤òÆÉ¤à¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢²»ÆÉ¤è¤ê¤âÌÛÆÉ¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤è¤êÆâÍÆ¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊP.39¡Ë
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢ÆÉ¤ß¾å¤²¤Ä¤ÄÍý²ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¤³¤È¤òÆ±»þ¤Ë¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¿ÀÅÄ»á¤¬¡Ö²»ÆÉ¡×¤è¤ê¤â¡ÖÌÛÆÉ¡×¤ò¤¹¤¹¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤âÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÌÛÆÉ¤Ï²»ÆÉ¤Î¤ª¤è¤½2.7ÇÜ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÆÉ¤á¤ë¤«¤é¤À¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆÉ¤à¡×¤Ë¡ÖÀ¼¤ò½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦ºî¶È¤ò²Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¾ðÊó¤òÁÇÁá¤¯¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÌÛÆÉ¡×¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬ºï¤¬¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï²»ÆÉ¤è¤êÌÛÆÉ¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÊP.39¡Ë
ÌÛÆÉ¤Ç¤·¤¬¤Á¤ÊNG½¬´·¤È¤Ï¡©
¡¡µ²±¤ÎÄêÃå¤Ë¤Ï¡ÖÆÉ¤à¡×¤¬¡¢ÆÃ¤ËÌÛÆÉ¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¢¤ë¤ÈÄó¾§¤¹¤ë¿ÀÅÄ»á¤À¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥é¥¤¥ó¥Þ¡¼¥«¡¼¤ò°ú¤¤¤¿¤ê¡¢ÉÕäµ¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿ºî¶È¤À¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¿ÀÅÄ»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÈ¿Éü¤·¤Æ¡ØÆÉ¤à¡Ù¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥é¥¤¥ó¥Þ¡¼¥«¡¼¤äÉÕäµ¤ËÍê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤Å¤±¤¿ÌÛÆÉ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¿ÀÅÄ»á¤Ï¡¢¸ú²ÌÅª¤Êµ²±¤ÎÄêÃåË¡¤ò¡¢¡Ö¥Ú¥ó¥ÅÉ¤ê¡×¤Ë¤¿¤È¤¨¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¡£
Àµ¤·¤¯¸ú²ÌÅª¤Ê¥Ú¥ó¥¤ÎÅÉ¤êÊý¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Çö¤¯²¿²ó¤âÅÉ¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥à¥é¡×¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊP.42¡Ë
¡¡¥Ú¥ó¥ÅÉ¤êÆ±ÍÍ¡¢¡ÖÆÉ¤à¡×ºÝ¤Ë¤â¡¢°ìÅÙ¤ÇÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡Ö¥à¥é¡×¤¬À¸¤¸¤ë¡£²¿ÅÙ¤â½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢·ä¤Î¤Ê¤¤¸ú²ÌÅª¤Êµ²±¤ÎÄêÃå¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤À¡£
¡¡³Î¤«¤Ë±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢°ìÅÙÌÜ¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÄÉ¤¦¤Î¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤À¤¬¡¢2ÅÙÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È1ÅÙÌÜ¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÉ½¾ð¤ä¡¢¥»¥ê¥Õ¤Î¸À¤¤²ó¤·¤ÎÌ¯¤Ê¤É¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ë³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
½ñ¤«¤º¤Ë³Ð¤¨¤ë¡£º£Æü¤«¤é¤Ç¤¤ëÌÛÆÉ½Ñ
¡¡³Ø¹»¤Ç¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢½ñ¤¤¤¿¤ê²»ÆÉ¤·¤¿¤ê¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢ÌÛÆÉ¤Î¸ú²Ì¤ò¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿ÀÅÄ»á¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤Ë´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤Æ¡¢¤«¤ÄÈ¿Éü¤·¤ä¤¹¤¤ÌÛÆÉ¤Ï¡¢°Åµ¤â¤Î¤ÎÊÙ¶¯¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡¡²¿¤è¤ê¡¢¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤»¤º¤ËÅìÂç¹ç³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿ÀÅÄ»á¤Î·Ð¸³¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¼õ¸³À¸¤ä»ñ³Ê»î¸³¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤É¤Ï¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£