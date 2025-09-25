アフマダリエフ戦が“塩試合”にならなかった凄さ　元世界王者も驚く井上尚弥の底知れぬ潜在能力「あの男は本当に別格」【現地発】

アフマダリエフを内容で支配した井上。その違いを見せつけるパフォーマンスに賛辞が尽きることはない(C)産経新聞社

評価アップに繋がった普段とは毛色の違うパフォーマンス

世界スーパーバンタム級の4団体統一王者・井上尚弥（大橋）がムロジョン・“MJ”・アフマダリエフ（ウズベキスタン）戦でみせたアウトボクシングは、アメリカのボクシング関係者の間でも好評だった。

井上は9月14日、名古屋のIGアリーナで行われたアフマダリエフとの防衛戦で大差の判定勝ち。豪快なダウンシーンこそなかったものの、軽快かつ巧妙なヒット＆アウェイを継続しての“完封勝利”だった。リオ五輪の銅メダリストでもある相手をほとんど子ども扱いした勝ち方に、元世界王者であり、現在は解説者を務めるクリス・アルジェリは専門ポッドキャスト番組『Inside Boxing Live』内で大絶賛した。

「試合前、イノウエ本人が『もっと慎重に戦う。アウトボクシングをする。勝つことに集中する』と言っていたが、私は信じてなかった。あのファイティングスピリット、日本のサムライ魂がゆえに、一発でもパンチをもらったら打ち合いになると思っていた。アフマダリエフがそれを引き出すと思っていたのだ。しかし、私の読みは外れた。イノウエはまたしても私を裏切った。あの男は本当に別格。次元が違うボクサーだ」

近年、軽量級を席巻する“モンスター”の名声はアメリカにも轟いていたが、やはり“派手な試合をするパワーパンチャー”の印象が強かった。もちろんその背景に十分な技術の下地があることも認められてはいたものの、やや強引に攻めた過去数戦で2度のダウンを喫したこともあり、今後を危ぶむ声も少しずつ出始めていた。

そんなタイミングで、井上が披露した普段とは毛色の違うパフォーマンス。海外の関係者にとっては、軽いサプライズとなり、結果的に評価アップに繋がった感がある。

「身体的な才能も規律も桁外れだし、ナオヤ・イノウエという人間の偉大さを私たちリアルタイムで見ているんだ」と言ったアルジェリの声はアメリカの関係者の代表的な声。32歳になった井上への注目度は今後、さらに高まると言えよう。

日本のファンにとっては、井上のアウトボクシングはサプライズとまではいかなかったに違いない。もともと“モンスター”は攻守両面に長けた万能ボクサーであり、今回は数ある引き出しのうちの1つを使っただけに過ぎない。筆者の取材経験の中でも、2023年12月にマーロン・タパレス（フィリピン）に10回KOを飾った後の単独インタビューで、決着が終盤ラウンドにまでもつれ込んだことに関して井上はこう述べていた。

「チャンピオンクラスの選手が守備的に戦ったら、やっぱりああなる（少し長い試合になる）よねっていうところはありますよね。自分も距離を取って、脚を使って、守備的に戦えば、塩試合にすることは可能ですから」

もっとも、近年はファンを喜ばせることにこだわっていた井上が、あそこまでヒット＆アウェイを徹底した姿が意外性になったのは事実である。その結果として、判定勝負ではあっても“塩試合”にならなかったのは“モンスター”の凄さ。その背景にはアフマダリエフへの評価の高さがあったはずだが、そんな戦い方を完遂したからこそ、今後の強豪対決がより楽しみになったという見方もできるはずだ。