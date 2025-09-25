タレントの上沼恵美子（70）が、20日に放送されたテレビ大阪の特番「上沼恵美子を沼らせたい」に出演。お気に入りのドラマを紹介した。

番組では上沼に「人生初体験をプレゼントし沼らせる」というコンセプトで企画。何でも揃う大型スーパー「コストコ」に出向いた。

そこで「ポップコーン」が出てくると、上沼は「ポップコーンのLサイズを抱えて、両手でポンポン（食べる）。だいたい映画の半分ぐらいで全部なくなる」と、ポップコーン愛を口にした。

ネットフリックス（Netflix）でお気に入りの動画を見る際もポップコーンは常備だとか。現在、何を見ているのかと聞かれると「白い巨塔」と即答した。

「白い巨塔」はフジテレビで2003年から04年にかけて放送された唐沢寿明主演の人気ドラマ。「21作あるんやけど、今25周目している」と何度見ても飽きないと話した。

お気に入り度合いは「もう、子守唄。かけて寝る」と放送したまま眠りにつくようで、「ポップコーン食べて、そのまま豆柴と寝る。（愛犬の豆柴も）白い巨塔のセリフは全部入っている」と冗談交じりに“愛犬も覚えている”と語っていた。