¢¡ ²òÀâ¿Ø¤¬µó¤²¤¿3¿Í¤ÎÅê¼ê¤È¤Ï¡©¡Öº£Ç¯¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð½ÐÈÖ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤Ê¡×
¡¡7Æü¤Ë¥×¥íÌîµå»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿ºå¿À¡£24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤òÀï¤¦¾å¤Ç¥«¥®¤ò°®¤ëÅê¼ê¿Ø¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡²òÀâ¤ÎÃ£Àî¸÷ÃË»á¤Ï¡Ö¤ª¤½¤é¤¯Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÀáÌÜÀáÌÜ¤Ç¡Êµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂè1ÀïÌÜ¤âÂ¼¾åðó¼ù¤Ç¹Ô¤¯¤È»×¤¦¡£Â¼¾å¤Ç¾¡¤Æ¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ã¤È¹Ô¤¯¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¡¢¸½ºßÃ¥»°¿¶¿ô132¡¦¾¡Î¨.750¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦Â¼¾å¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤â¤¦1¿Í¤Î²òÀâ¡¦ÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¤Ï¡Öºå¿À¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÀèÈ¯¤¬¹¥Åê¤·¤Æ¾¡¤Á¤¬¤Ä¤¤¤ÆÂçº¹¤Ç¾¡¤Ä»î¹ç¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤¬¡¢ÀÜÀï¤Ë¤Ê¤ë¤È8²ó¤ËÀÐ°æÂçÃÒ¡¢9²ó¤Ë´äºêÍ¥¤È¥Á¡¼¥à¤Î¿®Íê´¶¤Ç¡¢´äºê¤Ç¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤ÎÊÕ¤ÎÀÜÀï¤Î»î¹ç¤ò´äºê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Æ¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£MC¤Î¹âÌÚË»á¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ï¾¡¤Æ¤ë¤«¡©¤È¤¤¤¦¥¯¥¨¥¹¥Á¥ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤«¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢ÊÒ²¬»á¤Ï¡Öº£µ¨¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´äºê¤Î¾õÂÖ¤¬ËüÁ´¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿»î¹ç¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤ÎÊÕ¤Ç¡¢¾¡¤Æ¤ë»î¹ç¤ò´äºê¤ÇÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢Ã»´ü·èÀï¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤Ï¡Ö¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ç¤ä¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÂÇ·âÀï¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤ºÀÜÀï¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄÙ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬µÚÀî²íµ®¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÐ°æ¤â¶´¤à¤È»×¤¦¤¬µÚÀî¡¦´äºê¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È¡£µÚÀî¤¬¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤À¤È·Ð¸³ÉÔÂ¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢º£Ç¯¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤È¤¹¤ì¤ÐµÚÀî¤¬¥¡¼¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡¢½ÐÈÖ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£Áê¼ê¤¬¤É¤³¤Ç¤¢¤ìÎÉ¤¤º¸ÂÇ¼Ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÅö¤Æ¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ê¡×¤È¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î45£È¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëº¸ÏÓ¡¦µÚÀî¤¬¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
