ミニスカから伸びる“黒タイツ美脚”に釘付け！韓国チアガール、ファン悩殺の完璧スタイル【PHOTO】
韓国の人気チアガール、イ・ダヘが美脚全開の“タイツ衣装”でファンを釘付けにしている。
イ・ダヘは最近、自身のインスタグラムを更新。
「セナしよう、セナ〜」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。
公開された写真には、韓国発のスマートフォン向けRPG『セブンナイツ Re:BIRTH』の台湾リリースイベントに参加したイ・ダヘが写っている。イエローのシャツに黒のミニスカートを組み合わせたコーディネートや、ゲームに登場するキャラクターを模したコスチュームなど、多彩な服に身をまとった姿が印象的だ。
何より目が行くのは、黒タイツからあらわになった圧巻の美脚。現役チアらしくスラリと引き締まったレッグラインを堂々と見せつけ、多くのファンを魅了させていた。
投稿を目にしたファンからは、「なんてキュートで魅力的なの…」「とても美しい」「女神の美脚」「素晴らしい」などのコメントが寄せられていた。
なお、イ・ダヘは2023年から台湾プロ野球を拠点にチアガールとしての活動を行っており、現地で絶大な人気を誇る。こうした人気ぶりから、昨年3月にはシングル『HUSH』を韓国と台湾で同時リリースし、歌手としてもデビューを果たした。
最近では自身のYouTubeチャンネルで「初めての整形…成功♡」とし、“歯の美容施術”をしたことも告白している。
◇イ・ダヘ プロフィール
1999年8月4日生まれ。韓国・ソウル出身。身長164cm。2019年からチアガールとしての活動を始めた。現在は台湾プロ野球の味全ドラゴンズでチアを務めるほか、韓国プロサッカーKリーグ1の全北現代モータースでリポーターを務めている。2023年には楽天モンキーズのチアを務めて日本でも注目を集めた。