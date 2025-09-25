都会のコンビニでは多くの外国人店員が働いている。筆者にはこれが、殊の外気持ちいいのである。というのも、日本人とは違って“丁寧ではない対応”をされることが時々あるからだ。私は毎年タイとラオスに行くが、基本的にコンビニや売店の店員と客の関係は「商品をスキャンしてもらい、示された金額を支払うだけ」である。そこには「人間同士の心のふれあい」や「おもてなしの精神」なんてものは最初から存在しない。

それが商品の値段と時給の安い店の従業員に求められるサービスのレベルのあるべき姿だ。客の側は店員に対して、時給以上のサービスを求めるべきではないのだ。マクドナルドの「スマイル0円」なんてものは、過剰サービスであり、従業員にとっては負担である。【中川淳一郎／ネットニュース編集者】

【写真をみる】陳列された商品は似ているけど…「商品をスキャンしてもらい、金額を払うだけ」のバンコクのコンビニの様子

いらんよ

本稿執筆時点で私は東京・六本木に借りている家にいるが、近くのコンビニ店員は非常に訓練されており、外国人でも日本語が堪能かつ、対応も丁寧な人が多い。その中の一人に、中央アジア系のヒゲ面の男性がいるのだが、この男性の接客が私は好きだ。

外国人の店員さんは増える一方だが…

まず、一切目を合わせずいきなり「フクロ？」と言う。日本人だったら「レジ袋はいりますか？」と言うところだろう。このぶっきらぼうに「フクロ？」と言われた時に、私は「これでいいんだよ！」と思った。そしてこちらの返答は「いらんよ」だった。相手の敬語レベルに合わせて「いらんよ」で済ませたのだが、普段の「あぁ、いらないですぅ〜」みたいなヘーコラした返事ではなくて会計終了後、妙に清々しい気持ちになった。

日本のスーパーやコンビニではレジの店員が「お箸はご入り用ですか？」と割りばしごときに対しても丁寧過ぎる質問をしてきてくれる。本来「お箸1膳ください」と客が言えばいいだけである。

もちろん、一人3万円の店で「何飲む？」と店員から言われたら若干微妙な気持ちを抱くだろう。ここでは「ドリンクメニューはこちらになります」が気持ちいい対応だ。となれば、こちらも「ハートランドをいただけますか？」などと言う。

ウチにはバナナシェークなんて

私のこうしたサービスに対する感受性を育んだのは、1987年から1992年まで住んだアメリカのファストフード店での体験なのかもしれない。英語がまだあまり喋れない初期の頃、マクドナルドで「バニラシェーク」を頼もうとした。

しかし、日本人あるあるなのだが、「Vanilla」が「Banira」として店員には聞こえてしまった。日本語には「V」と「L」の発音はない。だから、「V」と「B」、「L」と「R」が混在する結果となり、「B」と「R」の発音が強い英語を話すことになる。私は「バニラシェーク」と言ったのだが、店員はブスッとしながらこう言った。

「We ain’t got no banana shake, huh!」（ウチにはバナナシェークなんてねーんだよオラ！）

すさまじい英語である。まず、「ain’t」というのは「don’t」を相当ラフに崩した言葉だし、否定形の「ain’t」の後に「no」を着けるのは文法的に誤りかつ「面倒くせぇーな」的なニュアンスを強める言葉となる。最後の「huh!」は「ハァァァァ？？？？」という呆れを意味する。

私は英語が通じなかったことで「えぇとえぇと……」とおずおずとしていたら、彼女は私のその様子を見て「Next！」と言い放ったのだ。要するに、注文をすることすらできぬこの客はとりあえず見捨て、次の客に対応する、ということだ。この時「V」「B」「L」「R」の違いが根本的に存在し、日本人の英語が容易に通じないことを理解した。

こうなると私はバニラシェークを隣のもう少し優しそうな店員に頼むこととなる。「Vanilla」の発音に自信がないため「White shake」という言い方をした。彼はニッコリ笑って対応してくれたが、隣の彼女はブスッとしながら客を捌き続けている。これが安い時給のあるべきサービススタイルなんだな、ということは理解した。だからこそ、私自身、日本のコンビニで外国人が「フクロ？」とだけ言っても何も気にならない。むしろ快適なのである。

ネットニュース編集者・中川淳一郎

デイリー新潮編集部