苦労人ゆえの言葉の重み

7月に98歳の父が亡くなったことを出演番組で明かした俳優の阿部寛（61）が9月15日、日本大学芸術学部・江古田キャンパスで行われた主演映画「俺ではない炎上」（26日公開）の炎上体験イベントに登場した。

同イベントには大学生たちが集まり、阿部が学生からの相談に答え、エールを送った。就職活動中だという女子大学生からは、「自分で限界を決めてしまうことが多いんですけど、新しいことにチャレンジするときはどうやって前向きになっているかを教えてほしいです」との相談が。

阿部はこれまで面接やオーディションにさんざん落ちて来た事を明かしたうえで笑い飛ばし、

「自信がないと思っているかもしれないけれど、そう思っていることって、意外と人から見たら逆に個性だったりもする。そういうところを見ている人もいると思って欲しい」

大ヒットなるか？（公式サイトより）

と、アドバイスを送った。

「今やすっかり売れっ子になった阿部さん。大学時代はカリスマモデルとしてもてはやされ、俳優に転身しましたが、購入した投資マンションがバブル崩壊で価値が下落。俳優の仕事も徐々に減り、大借金を抱えたことを明かしています。1993年につかこうへい作・演出の舞台『熱海殺人事件 モンテカルロ・イリュージョン』でバイセクシュアルの部長刑事役で主演。ここで新境地を開拓し、徐々に俳優としてステップアップしたのです。散々苦労しているだけに、アドバイスには実感がこもっていました」（イベントを取材した記者）

最新主演作「俺ではない炎上」は、浅倉秋成氏の同名小説を映画化した。阿部演じる大手ハウスメーカー勤務の主人公がある日突然、ネット上で身に覚えのない事件の犯人だと名指しされ、SNS上で根拠の乏しい情報が“真実”となり、大きな事件へと発展。現代社会ならではの、冤罪の恐怖が描かれる。

「今年の阿部さんの主演映画の公開は、2月の『ショウタイムセブン』、7月の『キャンドルスティック』に続いて3作目です。ところが、『ショウタイム』はそれなりの大規模公開にもかかわらず、興収は5億円に届かず。『キャンドル』は2億円にも届きませんでした。2000年以降、阿部さんは主演ドラマではヒット作を連発しているにもかかわらず、なぜか、主演映画はなかなか当たらないのです」（映画業界関係者）

テレビCMでも姿を見るし、まさに人気者の阿部だが、本当なのだろうか？

ドラマと映画では差が

00年以降の阿部の主なドラマ主演作と平均世帯視聴率は以下の通りなのだが、各テレビ局にとって「功労者」であることは間違いない。

「アットホーム・ダッド」（カンテレ・フジテレビ系、04年） 全12話､16.9%（ビデオリサーチ調べ、関東地区、以下同）

「ドラゴン桜（第1シリーズ）」（TBS､05年） 全11話､16.4%

「結婚できない男」（カンテレ・フジ、06年） 全12話､16.9%

「新参者」（TBS、10年） 全10話､15.2%

「下町ロケット（第1シリーズ）」（TBS､15年） 全10話､18.5%

「下町ロケット（第2シリーズ）」（TBS､18年） 全11話､13.6%

「ドラゴン桜（第2シリーズ）」（TBS､21年） 全10話､14.8%

「DCU〜手錠を持ったダイバー〜」（TBS､22年） 全9話､14.4%

「キャスター」（TBS、25年） 全10話､11.0%

「アットホーム〜」では専業主夫、「結婚できない」では優柔不断な独身男、「ドラゴン〜」では元暴走族で東大卒の弁護士、「新参者」では刑事、「下町」ではロケット打ち上げの夢を抱き続ける中小企業の社長、「DCU」では海上保安庁の職員、「キャスター」では忖度しないジャーナリストなど、実に多岐にわたる役を演じているが、同じシリーズを長々と続けることはしていない。

「それは、阿部さんのこだわりによるもののようですが、デビュー以来、阿部さんが屋台骨を支えている小規模の事務所でやって来ました。仕事選びは阿部さんの意見が通ったので、自分が気に入った台本の仕事を選び、その役をノビノビと演じることができていたのです」（TBS関係者）

その一方、続々と主演作が公開されるようになった2010年以降の主な主演映画の興収は以下の通り。「テルマエ・ロマエ」シリーズ以外は、確かにここ10年以上、ヒット作に恵まれていない印象だ。

「麒麟の翼〜劇場版・新参者〜」（12年） 16.8億円

「テルマエ・ロマエ」（12年） 59.8億円

「カラスの親指」（12年） 2.8億円

「つやのよる ある愛に関わった、女たちの物語」（13年） 1億円

「テルマエ・ロマエ II」（14年） 44.2億円

「海よりもまだ深く」（16年） 7.2億円

「疾風ロンド」（16年） 4.5億円

「恋妻家宮本」（17年） 6億円

「のみとり侍」（18年） 6.3億円

「とんび」（22年） 4.5億円

「異動辞令は音楽隊！」（22年） 4.7億円

「ヤマザキマリさんの人気コミックを実写化した『テルマエ・ロマエ』で阿部さんが演じたのは、現代日本にタイムスリップし、日本の風呂文化にカルチャーショックを覚えることになる、古代ローマ人の浴場設計技師・ルシウス役。もともと、顔が濃いので古代ローマ人役がハマり役となってしまいました。『麒麟の翼』はヒットした主演ドラマ『新参者』の劇場版だったので、ある程度のヒットは見込めました。近年の作品だと、『恋妻家宮本』では天海祐希さん（58）と離婚問題を抱えた夫婦役を演じましたが、2人とも生活感がないのでリアリティーに欠けると指摘されました」（先の映画業界関係者）

「異動辞令」は、ベテラン刑事が警察音楽隊に異動させられ、最初はまったくヤル気がなかったものの、ほかの隊員と触れ合い音楽隊自体を立て直すストーリーが描かれた良作で、評価も高かった。しかし、興収には結びつかなかった。

なぜ、映画は当たらない？

阿部ほどの俳優にもかかわらず、ここまで主演ドラマと映画の“数字”に落差があるのは意外だが、どうやら、それには理由があったようだ。

「阿部さんの演技は、見ていて放送回を重ねるごとに、『嚙めば嚙むほど味が出る』という言葉通りに徐々にハマって行きます。なので、なかなか視聴者も離れず、主演ドラマはことごとく高視聴率を記録しています。その一方、映画の上映時間はせいぜい、2時間程度。『テルマエ』のように、公開前に公開されたビジュアルの時点でハマっているような作品であれば、映画を見始めた時点で阿部さんのキャラに没入できます。しかし、それ以外の作品だと、なかなか阿部さんの演じるキャラにハマることは難しいのです。作品の公開規模からも、プロモーションを大々的に行うわけではなく、PR活動もうまく行き届いていない印象です。『俺ではない炎上』もあまり世間に浸透していない印象です」（映画担当記者）

デイリー新潮編集部