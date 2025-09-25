「遊び」が発展

SNSという場は、誰もが発信者になれるがゆえに、予想もしない方向に「遊び」が発展していくことがある。あるユーザーの投稿がウケると、すぐに別の人が真似をし、そこに新しい要素を加えることで、いつの間にかひとつの大きな「祭り」へと膨らんでいく。こうした現象は、ネット文化の面白さであると同時に、倫理や権利の観点からはしばしば議論の的になる。【ラリー遠田／お笑い評論家】

その象徴的な事例として、今年の春頃に広まった「大沢たかお祭り」がある。これは、映画「キングダム」で大沢たかおが演じた王騎将軍の画像を用い、そこに家事や育児の「あるあるネタ」を添えるというものだ。

王騎は中国・秦の武将であり、強靭な体格と豪胆さを持ち、戦場では威風堂々とした姿を見せるキャラクターだが、一方で豊かな表情やユーモラスな側面も併せ持つ。その二面性が、日常生活に疲れた母親たちのリアルなつぶやきと絶妙に噛み合い、投稿を目にした多くの人の共感を呼んだ。

ある人の小さなアイデアが、瞬く間に共感の輪を広げ、遊びとしての拡散力を発揮した。こうした一連の盛り上がりが「大沢たかお祭り」と呼ばれ、多くの人を巻き込んでいったのだ。

やがてブームは落ち着きを見せたが、9月14日放送の「ボクらの時代」（フジテレビ系）でこの話題が取り上げられ、再び注目が集まった。番組には大沢たかお、上戸彩、映画プロデューサーの松橋真三が出演し、その鼎談の中で上戸が「大沢たかお祭り」をどう思ったかと本人に尋ねたのだ。

上戸は率直に、「あれが流行ったとき、私は大沢さんを知っているので、ちょっとイラッとしたんです」と語った。自分のよく知る俳優仲間の写真が、本人の意志とは無関係に「ネタ」として消費されることに抵抗を覚えたのだろう。俳優にとって自分の出演シーンは、作品や役柄の文脈の中で輝くべきものであり、そこから切り離されて弄ばれるのは、違和感が残る行為だ。

節度を持って楽しむ

一方、大沢本人の受け止め方は異なっていた。彼は次のように答えている。

「世のお母さんたちが、僕や王騎将軍の表情を使って、日常で思うことやつらいことを笑いに変える。それもひとつのエンターテインメントだと思うんです」

さらに、王騎将軍というキャラクターはユーモラスさを兼ね備えているからこそ、そうした投稿が人々の心に響いたのではないか、とも付け加えた。つまり彼は、作品の外で自分の演じた役が思わぬ形で受容されたことを、むしろ肯定的に受け止めていたのである。

この2人の反応は、ネット文化をめぐる複雑な問題を象徴している。まず、こうした「祭り」は本質的に「集団的な悪ノリ」の延長線上にある。映画のワンシーンを無断で切り抜き、SNSに投稿することは著作権法で定められた権利を侵害する可能性があり、決してクリーンな行為ではない。また、制作者たちが込めた文脈を無視して場当たり的に笑いに使うことは、作品や役者に対して敬意を欠く行為と捉えることもできる。上戸のように否定的な感情を抱くのは自然だ。

しかし一方で、大沢のように「自分の知らないところで勝手に盛り上がっているもの」と割り切り、その存在をエンターテインメントの一形態として受け入れる立場もある。いずれにしても重要なのは、ネットのユーザーが「本人が好意的だからもう問題ない」などと短絡的に考えてはいけないということだろう。この種の遊びは常にグレーゾーンにあり、法的・倫理的リスクをはらんでいることを認識した上で、節度を持って楽しむ必要がある。

「大沢たかお祭り」は、ネットが生み出す即興的なユーモアの一例であると同時に、芸能人をミームとして消費することの功罪を浮き彫りにした現象でもあった。大沢はその渦中にあっても、王騎将軍さながらの懐の深さを見せて、「本物の英雄は大沢たかお自身だった」という事実を示したのだ。

