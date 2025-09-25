マレーシア・クアラルンプールで「日本の美容室クオリティ」を体験！ 日系美容室 Lala Hair Design のヘッドスパ＆ヘアセットレポート

マレーシア在住の方や旅行者にとって、「日本と同じクオリティの美容サービスを受けたい！」というのは大きな願い。そんな希望を叶えてくれるのが、クアラルンプール・モントキアラにある日系美容室Lala Hair Design（ララ ヘア デザイン）です。今回は、実際にヘッドスパとヘアセットを体験してきましたので、その様子をレポートします。

日本人スタイリストが在籍する安心感

Lala Hair Design には、日本人スタイリストが在籍しており、カウンセリングから仕上げまで日本語で細やかに対応してもらえます。希望や髪質に合わせて丁寧に相談にのってくれるので、初めての方でも安心です。

実際に施術を担当してくれたスタイリストのめぐさんも、とてもフレンドリーで親しみやすく、リラックスしながら過ごせました。

癒しのヘッドスパ体験

サロンに入ると、清潔感のある明るい空間が広がります。今回お願いしたのは、30分のヘッドスパ（RM200）。

癒しに包まれる心地よさ

頭皮をほぐす絶妙な力加減のマッサージ

アロマの香りに包まれたリラックスタイム

終わった後は、頭皮がすっきりして髪の根元からふんわりと軽くなった感覚があり、まさに“ご褒美時間”でした。

施術には全て日本製の製品が使われており、安心感がありました。

ヘアセットで華やかに

ヘッドスパ後は、ナチュラルに華やかさを演出できるヘアセットをお願いしました。

ふんわりとした巻き髪に仕上げてもらい、写真映えも抜群。イベントやパーティー前に利用するのにもぴったりです。普段とは違う特別な仕上がりにしてもらえました。

料金について

料金は日本と比べても良心的で、しっかりとした技術とサービスが受けられます。

ヘッドスパ：10分 RM70 ／ 30分 RM200

ヘアセット／メイクアップ：ASK（要相談）

その他、カットやカラー、パーマなど幅広いメニューが用意されています。こちらは特にカラーが人気のサロンのようです。

おすすめポイント

日本人スタイリスト在籍で、日本語で相談できる安心感。細やかな気配りとホスピタリティ。技術力の高いヘッドスパとセットで特別な仕上がり。Publika 内にありアクセスも便利。

マレーシアで日本クオリティの美容室を探している方に、Lala Hair Design はとてもおすすめ。癒しのヘッドスパでリフレッシュし、特別な日にはプロの手によるセットで華やかに。

旅行中のリラックスタイムや、在住者の定期的なヘアケアにも最適なサロンです。

基本情報

Lala Hair Design（ララ ヘア デザイン）

住所：Publika, A3-1-9-1, Solaris Dutamas, Jalan Dutamas 1, 50480 Kuala Lumpur

営業時間：10:00～20:00

電話番号：010-248-9030

Instagram：@lala_hair_design