◆楽天3―8ソフトバンク（24日、楽天モバイルパーク）

復帰3戦目の主砲が起爆剤となった。レギュラーシーズンでは7年ぶりの1番起用に応えて2安打1打点。柳田が控えめに笑った。「点が入ったので、まずは役に立てて良かった」。本拠地で4連敗を喫したチームをよみがえらせた。

初回にヤフーレの内角直球を右翼線に運ぶ二塁打。3試合、9打席目で出た復帰初安打から近藤、栗原とつながる3連打で無死満塁となり、中村の二ゴロの間に1点を先制。19イニングぶりの得点を刻むと、柳町の犠飛で2点目を奪った。

柳田を1番にした理由を、小久保監督は「彼がスタメンで一番ふさわしいという判断」と説明した。四回の好機では遊ゴロが野選を誘い、復帰初打点も挙げた。3点を加えた六回にも右前打を放ち、複数安打をマークして代走を送られた。

22日の復帰後初めて左翼守備にも就いた。「迷惑をかけないように、守備のことだけを考えていた。逆にそれが良かったのかな」。守備も無難にこなし、小久保監督も「レフトフライを捕るだけで（ベンチが）盛り上がっていた」と笑った。

36歳のチームの顔が打って守って連敗を止め、優勝マジックは4に減った。「老人扱いされていました。でも良かったです。勝てば楽しい。一戦一戦という気持ちは変わりない。また明日という気持ち」。やっぱりソフトバンクには背番号9が必要だ。 （小畑大悟）