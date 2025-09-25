ロシアが周辺の北大西洋条約機構（NATO）加盟国で領空侵犯を繰り返している。偶発的な軍事衝突を誘発しかねない。ロシアはNATOへの挑発をやめるべきだ。

ポーランド当局によると、9日から10日にかけてロシアの無人機19機が領空に侵入した。NATOの戦闘機が緊急発進し、少なくとも3機を撃墜した。

トゥスク首相は「ロシアが一線を越えた」と非難した。「第2次大戦後、最も戦争に近づいた」と強い懸念を表明したのは当然である。

ポーランドの要請を受けたNATOは北大西洋条約第4条に基づき、加盟国の領土や独立、安全保障が脅かされた場合の協議を緊急開催した。

NATOは「東方の見張り」と名付けた作戦で加盟国を防衛する体制を強化し、軍事的緊張が高まっている。

ロシア側は「無人機がロシア由来との証拠は示されていない」と関与を否定するものの、無人機はロシア製のゲルベラと判明している。

ロシアの独立系メディアによると、ゲルベラは通常、弾頭などを搭載しない安価なつくりで、敵の防空システムをかいくぐるための「大量のおとり」として運用される。

NATOは領空侵犯した無人機撃墜のためにステルス戦闘機を使用し、1発当たり40万ユーロ（約6900万円）以上の費用がかかるミサイルを発射したと報じられた。これに対し、無人機の価格はわずか数千ユーロという。

ロシアは認めていないが、何らかの意図がある計画的な侵犯とみるのが自然だろう。19機もの無人機が偶然に侵入したとは考えにくい。

ロシアには、有事の欧州側の出方を試す意図があったのではないか。ウクライナがロシアの侵攻を抑えるため、欧州各国軍をウクライナに駐留させる構想へのけん制との見方もある。

当事国以外も容認できない問題だ。日米など45カ国以上は共同で、国際法と国連憲章に違反するとして深刻な懸念を表明した。

ロシアはその後も、ルーマニア東部のウクライナとの国境付近で、無人機を使って領空侵犯した。バルト海のフィンランド湾では、ロシア軍機3機がエストニアの領空に入り、NATOが戦闘機を緊急発進させた。

ロシアの行為を日本は傍観してはいけない。ロシアは北朝鮮と事実上の軍事同盟を結び、中国とも連携を強化して民主主義国に対抗する姿勢を強めている。

昨年9月には北海道・礼文島付近の日本領空をロシア軍機が侵犯し、緊急発進した自衛隊機が警告のために「火炎弾（フレア）」を初めて使用して緊迫した。

日本は欧州や米国などと情報を共有し、ロシアへの警戒を強める必要がある。同時に国際社会と協力し、ロシアの危険な挑発を止める外交に努めるべきだ。