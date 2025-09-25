全国労働衛生週間（10月1日〜7日）を前に、大分県日田労働基準監督署などは今月18日、従業員の心身の健康確保を促すための事業者向け説明会を日田市三本松のパトリア日田で開いた。日田・玖珠地域の経営者や労務担当者ら約250人が出席し、地元企業が従業員の健康増進のために独自に取り組んでいる「健康経営」の事例などに聞き入った。

説明会では、労基署担当者が本年度の同週間の重点事項として、従業員のメンタルヘルス（心の健康）対策のほか、化学物質を扱う職場では表示ラベルなどでそれぞれの物質の有害性を把握し、従業員の健康を損なわない措置の実施が掲げられていると強調した。

健康経営の事例として、公月測量設計（玖珠町）の小野浩信代表取締役が登壇し、職場で毎年、社員間の席替えを実施して気分転換を図っていると報告。新たに設けた社員食堂では、日替わり定食などを提供して社員の健康管理に努め、ナスやピーマンといった食材も近くの畑で社員が自発的に栽培し、採れたてを使っていると紹介した。

このほか、県立看護科学大の影山隆之教授が、職場のストレスマネジメントなどについて講演した。

（稲葉光昭）