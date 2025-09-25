佐世保市と長崎市で、それぞれ長年親しまれてきた名物を掛け合わせた新商品「クールソフトちりんちりんアイス」の販売がこのほど、九十九島パールシーリゾート（佐世保市鹿子前町）などで始まった。両者の味や食感の特徴を備え、関係者は「ぜひ新たな名物になってほしい」と期待を寄せている。

クールソフトは佐世保市の牛乳メーカー、ミラクル乳業の乳酸菌飲料。オレンジ果汁入りで、ほどよい酸味とすっきりした後味が人気だ。一方、長崎市の観光地などで屋台販売される前田冷菓（同市田中町）のちりんちりんアイスは昔ながらの製法で作られ、氷菓のような食感が楽しめる。

企画を持ちかけたのは、リゾート運営会社「させぼパール・シー」。遊覧船パールクイーン内の売店でちりんちりんアイスのカップタイプを販売しており、知名度の高さにあやかろうと思いついた。

同社販売課の小田千春さん（51）は「酸味とシャリシャリ感がよくマッチしている」と太鼓判を押す。クールソフトは自身も子どもも日常的に飲んでいたため、商品化の際に市外出身の同僚が初見だったことに驚いたという。

遊覧船内や九十九島水族館海きららなど3カ所の売店でカップタイプ（450円）を販売するほか、前田冷菓本社の直売所では、バラの花の形に盛られたコーンタイプ（350円）が買える。 （古川泰裕）