佐賀を舞台にした漫画「棕櫚（しゅろ）の木の下で」をウェブサイトに連載しているメグマイルランドさんが22日、県庁に山口祥義知事を訪問し、第2巻の新刊が発売されたと報告した。同作は佐賀を舞台に小学生の少年と少女が出会い、成長する物語。自身が佐賀で過ごした幼少期の思い出を基に描いたといい「佐賀の人なら分かる風景もあるので、注目してほしい」と語った。

漫画には佐賀城跡を囲む堀や県立博物館・美術館の周辺なども描かれ、登場人物は佐賀弁を話す。子どもの頃の記憶が手に取るようによみがえる細やかな描写が特徴の作品だ。

メグマイルランドさんは小学2年から約4年間佐賀市に住み、市立赤松小に通った。「当時のクラスメートの名字を借りた」登場人物もいるといい、当時よく遊んでいた佐賀城跡の堀は「大事な風景として思い出に色濃く残っている」と振り返った。

漫画ウェブサイト「SHURO」に連載中で、昨年8月に第1巻が発売された。山口知事は漫画を読んだ感想を伝え「自分の幼い頃の記憶を思い出した。漫画を通じて佐賀を発信してほしい」と激励した。 （松本紗菜子）