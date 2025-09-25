タレントの上沼恵美子（70）が、21日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。自民党総裁選に出馬した高市早苗氏（64）について言及した。

この日は総裁選の各候補者をピックアップ。政治評論家の宮崎謙介氏のプチ情報などを交えて紹介した。そこで上沼は「高市さんがなったら、女性で初の総理大臣じゃない？」と支持率が上位の高市氏について興味を見せた。

さらに「高市さんが表明している時の顔、キレイでしたね」と出馬表明会見の際に感じたことを語り、「もの凄い、ライトを当てたんかな。うわ！って（思った）。普段よりキレイ」と自身の感想を口にした。

高田純次が「顔つきって変わるんだね」と話すと、上沼は「変わります」と即答。「やっぱり、その覚悟。それから表明した時の輝きみたいのを放ってましたね」と、表情に出ていたと独自目線で要因を語った。

ただし「でも、よ〜く変わるな、日本の総理大臣は。1年だったでしょ、石破さんも。世界で覚えられへんで、1年だったら」と、次の首相は短命で終わらないことを望んでいた。