歌舞伎俳優の中村獅童さん（53）が24日、都内で開催された『RGG SUMMIT 2025 龍が如くスタジオ新作発表会』に、共演する黒田崇矢さんらと共に登場。シリーズ初出演から16年の変化を明かしました。

12月で20周年を迎える人気ゲーム『龍が如く』。これまで主人公の桐生一馬役を演じてきた黒田さんは、「街中とかで声をかけられる時があるんですけど、“黒田さんですよね？”って言われることが普通なんですけど。やっぱりこの20年の重みなのかな、“桐生さんですか？”って言われることが、海外でも。“桐生さん”って言われることが多いんで、20年ってそういう作品なんだなって思います」と20年を実感していました。

また、獅童さんがシリーズ初出演となった2009年の作品『龍が如く３』をリメイクした『龍が如く 極３』（D区分：17歳以上対象）が2026年2月12日にリリースされることが今回のイベントで発表されました。

16年前と同じ峯義孝役を演じる獅童さんは「僕もちょっと声変わりしたんで」と前回との変化について明かすと、続けて「年齢も今僕53歳になりましたので。思い出すために昔のやつとか聞いて。（声が）高いんですよね若干。今の方が声が低いみたいですね」と明かしました。