¡ÚÁíºÛÁª¡ÛÌÐÌÚÉÒ½¼»á¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ»á¤ò¾å²ó¤ëÂçÀ¼±ç ¡ÖÌÐÌÚ¥Þ¥À¥à¡×¤ÎÀµÂÎ
¡¡ÌÐÌÚ¥Þ¥À¥à¤¬ÅÞ°÷É¼¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¡©¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Î³¹Æ¬±éÀâ²ñ¤¬£²£´Æü¡¢£Ê£Ò½©ÍÕ¸¶±ØÁ°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿Ä°½°¤¬¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤¬ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¤Ë²«¿§¤¤À¼±ç¤òÁ÷¤ëàÌÐÌÚ¥Þ¥À¥àá¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡±éÀâ²ñ¤Ï¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¡¢ÌÐÌÚ»á¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤Î½ç¤Ë£±¿Í¤Å¤Ä³¹Àë¼Ö¤Ë¾å¤¬¤ê³Æ¼«£±£°Ê¬¤Î±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¸õÊä¼Ô¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë»Ù±ç¼Ô¤«¤é¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³Ý¤±À¼¤¬³Ý¤±¤é¤ì¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â³Ý¤±À¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¹â»Ô»á¤ÈÌÐÌÚ»á¡£¹â»Ô»á¤¬¡ÖÆüËÜ¤Ï¹ñÎÏ¤ò¶¯¤¯¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£º£¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡£¤½¤·¤Æº£¤ä¤é¤Ê¤¤ã´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡¢³§¤µ¤ó°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÁáÉÄ¥³¡¼¥ë¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¹â»Ô»á¤ÎÀ¼±ç¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤Î¤¬ÌÐÌÚ»á¡£ÌÐÌÚ»á¤¬¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¤ÎÂµ¤òÏÓ¤Þ¤¯¤ê¤·¤Ê¤¬¤é³¹Àë¼Ö¤Î¾å¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È²«¿§¤¤À¼±ç¤¬Èô¤Ö¡£À¼±ç¤ÎÀè¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë½÷À¤¿¤Á¤¬¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¤¦¤Á¤ï¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¼±ç¤Ëµ¤Ê¬¤ò¤è¤¯¤·¤¿¤Î¤«ÌÐÌÚ»á¤Î±éÀâ¤âÇ®¤òÂÓ¤Ó¤ë¡£¡Ö»ä¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤³¤Î¹ñ¤Ë¤µ¤µ¤²¤ë¡ª¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤Çº£²ó¡¢Î©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¼«¿®¤È¸Ø¤ê¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¹ñ¡£¤³¤¦»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÆüËÜ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡±éÀâ¸å¤ËÌÐÌÚ¥Þ¥À¥à¤òÄ¾·â¡£ÌÐÌÚ¥Þ¥À¥à¤Î£±¿Í¤Ë¤è¤ë¤È£Ó£Î£Ó¤ÎÌÐÌÚ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤ÇÇ¯ÎðÁØ¤Ï£´£°¡Á£µ£°Âå¡£¡ÖÌÐÌÚ¤µ¤ó¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤Ê½ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¼«Á³È¯À¸Åª¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡ÌÐÌÚ»á¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼ÂÎÏ¤È°ÂÄê´¶¡×¤ÈÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤È¤«¤Ç¥«¥ï¥¤¥¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥³¥ï¥â¥Æ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤¬»ä¤¿¤Á¤Î´Ö¤ÇÉ¾È½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë¡£
¡¡ÌÐÌÚ¥Þ¥À¥à¤Ï¤¿¤À¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Ì±ÅÞ°÷¤Ç¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤ÏÁíºÛÁª¤Î¹ÔÊý¤Ë±Æ¶Á¤·¤½¤¦¤À¡£
