¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¹ñÏ¢¤Ç¡Öµ¤¸õÊÑÆ°¤Ïº¾µ½¡×¡Ö¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤Ï»ä¡×£µ£¶Ê¬´Ö¤Î¥È¥ó¥Ç¥â±éÀâ
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï£²£³Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ç¡¢£µ£¶Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼«ËýÏÃ¤È¹ñÏ¢ÈãÈ½¤òÅ¸³«¤·¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤ò¡ÖÀ¤³¦ºÇÂç¤Îº¾µ½¡×¤ÈÈÝÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¶Ã¤¯¤Ù¤°ìÈÌÆ¤ÏÀ±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö»ä¤Ï£·¤Ä¤ÎÀïÁè¤ò½ª·ë¤µ¤»¤¿¤¬¡¢¤É¤ÎÀïÁè¤â¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¿Í¡¹¤¬»¦¤µ¤ì¤ë·ã¤·¤¤ÀïÁè¤À¤Ã¤¿¡£¤É¤ÎÂçÅýÎÎ¤â¼óÁê¤â¡¢¤³¤ì¤Ë¶á¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤é¤Î¸ùÀÓ¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤Ù¤¤À¤È³§¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¹ñ¤ÇÉÔË¡°ÜÌ±¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤ËÂÐ¤·¡ÖÄ¾¤Á¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÂÐºö¤òºÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢°ÜÌ±¤È¤½¤Î¼«»¦Åª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»×ÁÛ¤¬À¾²¤¤Î½ªßá¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤À¤í¤¦¡£Ã¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÉÔË¡°ÜÌ±¤ÎÀªÎÏ¤Ë¿¯Î¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë²¤½£¤ËºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÃÇÇ°¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤·¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ï¡Ö¶ò¤«¤Ê¿Í¡¹¤¬Í½Â¬¤·¡¢³Æ¹ñ¤ËÇüÂç¤ÊÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤¿¡×¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÇÂç¤Îº¾µ½¹Ô°Ù¡×¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¹ñÏ¢¤«¤é»ä¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤É¤¤¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤Ò¤É¤¤¥Æ¥ì¥×¥í¥ó¥×¥¿¡¼¡Ê±éÀâ¸¶¹Æ¤òÉ½¼¨¤¹¤ëÁõÃÖ¡Ë¤Î£²¤Ä¤À¡×¤È¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤È¥á¥é¥Ë¥¢É×¿Í¤¬¹ñÏ¢ËÜÉôÆâ¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢ÆÍÁ³»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Êâ¤¤¤ÆÅÐ¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥Ç¥£¡¼¤ÎÂÎÄ´¤¬ËüÁ´¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡×¤È¤³¤Ü¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¤Ï£Ø¤Ë¡Ö¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÄä»ß¤µ¤»¤¿¤Î¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¿Í¤ÏÄ¾¤Á¤Ë²ò¸Û¤µ¤ì¡¢Ä´ºº¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬±éÃÅ¤Ë¾å¤¬¤ê±éÀâ¤ò»Ï¤á¤¿ºÝ¡¢¥Æ¥ì¥×¥í¥ó¥×¥¿¡¼¤¬¸Î¾ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥×¥í¥ó¥×¥¿¡¼¤Ê¤·¤Ç±éÀâ¤·¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢°õºþ¤µ¤ì¤¿¸¶¹Æ¤òÆÉ¤ó¤À¡£
¡¡ÊÆ¹ñ»ö¾ðÄÌ¤Ï¡ÖÂçÅýÎÎ¤ÎÆ°²è»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸í¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¶ÛµÞÄä»ßÁõÃÖ¤òºîÆ°¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥×¥í¥ó¥×¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÆÈ¼«¤Ë¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥Æ¥ì¥×¥í¥ó¥×¥¿¡¼¤òÁàºî¤¹¤ë¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ºîÆ°¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½àÈ÷ÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£